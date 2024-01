Bf International Best Fields Best Food Limited sottoscrive il memorandum: al via la collaborazione con il Kazakistan

18 gennaio 2024 a

a

a

B.F. S.p.A. (“BF”) rende noto che in data odierna alla presenza del Ministro dell’Agricoltura della Repubblica del Kazakistan, Saparov Aidarbek Seipellovich, è stato sottoscritto tra BF International Best Fields Best Food Limited (“BFI”), rappresentata dall’Amministratore Federico Vecchioni, e Agrofirma TNK LLP (“Agrofirma TNK”), rappresentata dal delegato del General Director Batyrbeck Ualiev, il Memorandum per l’avvio di una partnership strategica destinata allo sviluppo del settore agricolo in Kazakistan. Agrofirma TNK, azienda leader nel settore agricolo in Kazakistan, con circa 400.000,00 ettari di terreni nella Regione di Akmola, e BFI hanno quindi avviato le attività per dar corso ad una partnership con l’obiettivo di sviluppare il settore agroalimentare in Kazakistan utilizzando le reciproche esperienze e, in particolare, il know-how del Gruppo BF in materia di gestione del processo di coltivazione e di semina, anche con l’impiego delle tecniche di agricoltura di precisione, nonché la realizzazione di progetti di filiera che prevedano investimenti nel settore agroindustriale così da favorire anche la produzione e distribuzione dei prodotti agricoli del Kazakistan nel mercato internazionale. La partnership in Kazakistan rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione del progetto di sviluppo internazionale del Gruppo BF.