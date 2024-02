Polimi, Noci: "IA rivoluzione come l'energia elettrica"

08 febbraio 2024 a

a

a

"L’Intelligenza Artificiale rappresenterà una rivoluzione al pari dell’energia elettrica, forse anche maggiore. Farà correre l’innovazione, cambiera` il mondo del lavoro (nella forma e nella sostanza), cambierà le persone. Sicuramente tutto questo coinvolge aspetti etici, morali e di governance. Su questo fronte l’Europa e` in prima linea con l’AI Act. Sugli investimenti per facilitare politiche industriali che ne agevolino l’introduzione nei vari 'sistemi impresa" il quadro e` diverso. L’Europa stanzia meno di 10 miliardi di Euro, contro i 70 degli USA e i 30 della Cina. Mi chiedo se con l’introduzione dell’energia elettrica i governi si fossero chiesti se fosse un bene o un male. O, se e come probabile, ne abbiano studiato una strategia di sviluppo orientato al progresso e, solo a fatto compiuto, ne abbiano strutturato una governance", ha affermato il Professor Giuliano Noci, Prorettore del Politecnico di Milano e Membro del Comitato di coordinamento per le strategie nazionali sull’Intelligenza Artificiale della Presidenza del Consiglio, in occasione dell’apertura del World AI Cannes Festival, il più importante evento mondiale dedicato all’intelligenza artificiale in programma dall’8 al 10 febbraio al Palais des Festivals et des Congre´s di Cannes. Poi ha aggiunto: "Perché questo 'panico da Intelligenza Artificiale' e la conseguente azione moralizzatrice suonano un pò come una casa costruita prima di essere progettata. Basta allarmismi, pensiamo alla competitivita` del sistema Paese"