Uomini e Donne, intervista di coppia a Cristian Forti e Valentina Pesaresi: “Stiamo bene e ci stiamo vivendo”. Poi, il messaggio d'augurio per Brando e Ida.

Roma, febbraio. Cristian Forti e Valentina Pesaresi hanno inaugurato la prima scelta del Trono Classico dell’edizione 2023/2024 di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. Cristian è salito sul trono a settembre e si è sempre contraddistinto per la sua semplicità ed educazione nel modo di porsi; il suo non è stato un percorso facile e lineare, dopo varie esterne con le sue corteggiatrici, Forti sceglie di portare alla fine soltanto due di esse: Virginia Degni e Valentina Pesaresi. La prima sceglie di autoeliminarsi e di non presentarsi più in puntata per il giovane romano. Arriva così il punto più duro e travagliato del trono; dopo momenti di riflessione, Cristian decide di seguire il suo cuore e i suoi sentimenti scegliendo Valentina, preparandole una sorpresa emozionante in cui entrambi hanno rivissuto i best moments del loro percorso all’interno dello studio di Canale 5. Oggi i due vivono gli albori della loro storia d’amore, ormai lontani dalle telecamere e immersi nelle rispettive quotidianità; tra scatti social, foto e racconti, Forti e Pesaresi hanno catturato l’attenzione di molti fan telespettatori del programma più seguito del pomeriggio.

Ecco l'intervista che hanno rilasciato ai microfoni di Libero Quotidiano:



Salve ragazzi, come state? Iniziamo in ordine cronologico, a ritroso: cosa vi ha spinti a partecipare a Uomini e Donne?

Cristian : «Stiamo bene, grazie. Sicuramente ciò che mi ha spinto a partecipare al programma è stata la voglia di rimettermi in gioco, dopo l’ultima relazione che ho avuto, ma anche la voglia di fare un’esperienza diversa. Un percorso che mi ha permesso sia di trovare una ragazza che mi fa stare bene sia di migliorare alcuni miei aspetti caratteriali».

Valentina : «Ho preso parte al programma dopo aver visto il video di Cristian e perché, come lui, volevo rimettermi in gioco dopo la fine dell’ultima relazione».

C’è un particolare che ricordate dell’uno e dell’altro, che vi ha colpito a primo impatto?

Cristian : «Non c’è qualcosa in particolare che mi ha colpito, diciamo che esteticamente mi piaceva molto e dopo la prima esterna mi sono trovato veramente bene; c’è stata fin da subito complicità ed attrazione».

Valentina : «Se dovessi trovare un particolare, anche se non ce n’è uno preciso e dovrei fare una lista lunghissima, direi il sorriso e il modo in cui mi faceva stare».

Cristian, non è stato un percorso facile il suo; quando hai sentito che Valentina sarebbe stata la tua scelta?

«No, non è stato un percorso facile e ho capito che Valentina sarebbe stata la mia scelta durante il periodo natalizio, durante il quale mi sono reso conto che non aveva senso andare avanti perché quando pensavo ad una persona, a chi volessi accanto, pensavo solo a lei. Magari anche prima ci pensavo ma solo nella pausa natalizia, in cui non ci vedevamo, l’ho capito».

Valentina, avrebbe mai pensato di essere scelta da Cristian improvvisamente?

«No, per me quel giorno è stato tutto una sorpresa. Non pensavo minimamente di essere scelta e, a maggior ragione, durante un’esterna organizzata da lui; quindi, è stata una sorpresa bellissima e inaspettata».

Ad oggi, avete dei progetti futuri di coppia? Com’è viversi lontano dalle telecamere?

«Progetti futuri importanti non ancora, perché entrambi puntiamo prima a realizzarci in ambito lavorativo. Abbiamo, però, delle passioni che condividiamo come quella per il viaggio; quindi, in programma ci sono sicuramente dei viaggi insieme. Vedersi lontano dalle telecamere è bellissimo. Abbiamo la fortuna di abitare vicini nella stessa città, stiamo bene e ci stiamo vivendo».

Cristian, ha mai pensato di lasciare il trono in uno dei momenti più forti di crisi durante il suo percorso?

«Ho avuto dei momenti un po’ bui in cui l’indecisione era tanta e non sapevo cosa fare. Ma di lasciare definitivamente no, non l’ho mai pensato».

Valentina, si è mai sentita una “seconda scelta”, nonostante a fine percorso non siate arrivate in due?

«Magari è un pensiero che mi è passato per la testa inizialmente; però, quando ho visto com’era lui nei miei confronti, non ho avuto dubbi. Sia nel momento della scelta sia fuori non ho mai dubitato nemmeno un secondo di essere stata una seconda scelta».

Si può dire che questa esperienza, oltre che a trovare l’amore, sia servita anche a livello personale per avere maggiore consapevolezza di sé stessi?

Cristian : «Sì, si può dire assolutamente. Come ho anticipato prima, non è stata solo un’esperienza che mi ha permesso di trovare Valentina ma che mi ha fatto trovare anche maggiore consapevolezza. Ho scoperto alcuni lati del mio carattere che facevo quasi fatica a riconoscere: di solito sono molto istintivo, mentre dentro al programma ho imparato a gestire meglio questo lato di me. Penso di essere uscito come una persona migliore rispetto a come sono entrato».

Valentina : «Vale lo stesso per me, oltre ad aver trovato una persona con cui sto bene, quest’esperienza mi ha dato dei grandi insegnamenti. Anche il fatto di dover “lottare” per portar fuori qualcuno da un programma, mi ha fatto capire che se vuoi qualcosa, se sei te stessa e ti fai conoscere, allora arrivi a quella persona. Mi ha insegnato ad arrivare fino alla fine e ad essere me stessa».

Cristian, che cosa augura ai suoi “colleghi di trono” Brando Ephrikian e Ida Platano?

«Auguro loro di trovare una persona che li faccia stare bene e di viversi una bella storia d’amore».

Domanda doppia: Cristian, un pregio e un difetto di Valentina; e viceversa.

Cristian : «Valentina ha molti pregi: è bella, matura, responsabile. Ha anche qualche difetto, in particolare è lenta, ci mette ore a fare tutto (ride, ndr)».

Valentina : «Pregi: è responsabile, maturo, solare, sincero, schietto. Un difetto in particolare è che è permaloso: se faccio una battuta si offende; se la fa lui, invece, va tutto bene (ride, ndr). Poi, è anche un po’ geloso».