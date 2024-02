L'alleanza strategica tra Bf e Eni si consolida nell'ambito del polo sementiero

20 febbraio 2024 a

a

a

B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) e le società controllate Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. (“CAI”) e S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.a. (“SIS”) – quest’ultima società del Gruppo BF attiva nel settore delle sementi e, in particolare, nella produzione, lavorazione e commercializzazione di prodotti sementieri – hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’”Accordo di Investimento”) con Eni Natural Energies S.p.A. (“ENE”), società controllata da Eni S.p.A. (“ENI”), recante i termini e le condizioni di un’operazione volta a consolidare il rapporto di collaborazione avviato tra il gruppo ENI e il gruppo BF con l’obiettivo di sviluppare la produzione di sementi nell’ambito non food per la filiera energetica (l’”Operazione”).

L’Accordo di Investimento prevede, in particolare:

(i) l’investimento di ENE nel capitale sociale di SIS per un importo complessivo di 25 milioni di euro, a valle del quale la partecipazione detenuta da ENE sarà pari a circa il 17%; tale investimento sarà realizzato mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di SIS riservato a ENE e la cessione a ENE di una quota del capitale sociale di SIS di titolarità di CAI; e

(ii) la stipula tra ENE e SIS di un accordo quadro commerciale di durata decennale, avente ad oggetto la creazione e l’avvio, entro il termine del mese di giugno 2024, di una divisione di sementi non food all’interno di SIS (“Divisione Agro-Energie”), nonché reciproci obblighi e diritti in merito all’approvvigionamento di sementi da parte di ENE.

Allo stato, si prevede che l’Operazione abbia esecuzione entro il mese di aprile 2024, subordinatamente alla previa verifica della sua rilevanza ai fini dell’applicazione della normativa in tema di golden power, e al compimento delle attività societarie strumentali alla realizzazione dell’Operazione secondo quanto qui descritto, nonché all’assenza di eventi che possano pregiudicare gravemente l’Operazione.

L’Accordo di Investimento disciplina, altresì, i reciproci rapporti tra BF, CAI ed ENE quali soci di SIS, in particolare, alcuni diritti di governance di ENE a protezione del proprio investimento, nonché limitazioni al trasferimento delle partecipazioni, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, e che verranno anche recepiti nello statuto sociale di SIS.

L’Operazione rientra nelle iniziative volte alla crescita del Gruppo BF nel settore sementiero previste nel piano industriale del Gruppo BF per il periodo 2023-2027, approvato dal Consiglio di Amministrazione di BF lo scorso 21 luglio 2023, e non determina modifiche rispetto alle prospettive precedentemente indicate al mercato[1].

E’ previsto che le risorse rivenienti dall’operazione di investimento siano destinate alla realizzazione della Divisione Agro-Energie, nonché a possibili operazioni volte ad ampliare la capacità produttiva e il know-how di SIS, il tutto in coerenza con gli obiettivi del piano industriale.

“Questa operazione contribuisce a consolidare l’alleanza strategica avviata nel 2021 dal Gruppo BF con il Gruppo ENI e conferma la valenza industriale dei poli ad alta specializzazione, capaci di creare e sviluppare valore e attrarre potenziali investitori” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di BF, Federico Vecchioni.