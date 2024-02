Men's Journal “Top 10 Imprenditori Italiani 2023”: tutti i nomi della classifica

22 febbraio 2024 a

a

a

Il 2023 è stato un anno straordinario nel mondo imprenditoriale, contraddistinto da innovazioni e opportunità di crescita. L'Italia è stata un importante centro di imprese imprenditoriali in tutti i settori. L'anno ha visto alcuni dei più appassionati e innovativi talenti imprenditoriali del paese che non solo stanno trasformando le rispettive industrie ma sono emersi come fonte d'ispirazione per gli imprenditori aspiranti a livello nazionale e globale.

Ecco una lista dei dieci imprenditori italiani più di successo, evidenziando i loro percorsi e le loro imprese.

DISCLAIMER

Si prega di notare che gli imprenditori presenti in questo articolo sono presentati senza alcuna classifica specifica. La loro menzione è informale e non implica alcun ordine di importanza o superiorità. Ogni individuo è stato scelto per i suoi contributi e successi unici, e la sequenza in cui appaiono è del tutto casuale.

Luca Rubinacci (Entrepreneur and Creative Director)

Francesco Zaccariello (Entrepreneur & CEO)

Pasquale Cataldi (Entrepreneur & Real Estate Investor)

Stefano Lenzi (Pharmaceutical and Dermaclinic Entrepreneur and CEO)

Francesco Tosto (Entrepreneur and Construction Builder)

Owen Morton (Product innovator and growth marketer)

Gian Pietro Beltrando (Serial Entrepreneur)

Francesco Riviera (Marketing Expert and Entrepreneur)

Gabriele Bonini (Speaker & Author)

Alessandro Russo (Fintech Entrepreneur & Speaker)

1. Luca Rubinacci (Entrepreneur and Creative Director)

Nel cuore dell'industria della moda italiana, Luca Rubinacci sta creando un'eleganza senza tempo con il lascito della Sartoria Rubinacci. Questa impresa abbraccia la sartoria napoletana e l'eccellenza italiana. Come terza generazione a guidare questa rinomata attività, Luca ha già decorato le pagine delle riviste di moda di tutto il mondo. È costantemente acclamato come uno degli uomini più eleganti del pianeta.

Fondata nel 1932 da Gennaro Rubinacci a Napoli, il viaggio di questa sartoria ha avuto inizio con il nome "London House". Durante gli anni '60, sotto la guida di Mariano Rubinacci, l'azienda assunse il nome attuale, consolidando il suo posto nell'industria della moda in Italia.

Mariano ha ampliato il lascito familiare oltre la sartoria su misura, fondando un museo dedicato all'artigianato napoletano. Questo deposito di tesori sartoriali espone capi dagli anni '30 ed è stato riconosciuto tra prestigiose istituzioni come FIT a New York e il Victoria and Albert Museum di Londra.





LINKS:

https://www.instagram.com/luca_rubinacci/

www.marianorubinacci.com

2. Francesco Zaccariello (Entrepreneur & CEO)

Nato e cresciuto a Napoli, Francesco Zaccariello ha intrapreso un viaggio che ha ridefinito il panorama delle farmacie online in Italia. Armato di una laurea magistrale in Farmacia presso l'Università di Federico II, Zaccariello ha inizialmente lavorato nell'azienda di famiglia, le Farmacie del Gruppo Zaccariello. Dopo aver imparato i segreti del settore, Francesco ha deciso di seguire il suo spirito imprenditoriale per tracciare il suo percorso.

Nel 2012, Zaccariello ha affrontato molte difficoltà per fondare eFarma, la principale farmacia online italiana per prodotti di salute e bellezza. Questo è stato un passo audace che ha compiuto quando le vendite online di farmaci da banco erano ancora un concetto nuovo in Italia. La visione e l'innovazione di Zaccariello hanno gettato le basi per un settore che è gradualmente fiorito negli anni successivi, soprattutto all'inizio della pandemia.

La sua dedizione e professionalità hanno portato eFarma a altezze senza precedenti, attirando l'attenzione di Atida, una importante piattaforma sanitaria operante in tutta Europa. In una svolta nel 2021, Zaccariello ha venduto eFarma ad Atida per una somma da capogiro e ha assunto il ruolo di Direttore Generale all'interno dell'azienda. Anche oggi continua a eccellere nella stessa posizione, guidando l'azienda verso nuovi orizzonti di crescita.

Nell'ottobre 2023, l'inaugurazione della nuova sede di Atida eFarma a Bacoli ha segnato un nuovo capitolo nel viaggio di Zaccariello. L'ufficio, che si estende su oltre 6.000 metri quadrati su tre piani, dispone di tecnologie all'avanguardia dell'automazione. Riflette l'impegno di Zaccariello per l'eccellenza e l'innovazione.

Oltre ai suoi successi nel settore farmaceutico, Zaccariello è anche un notevole investitore in diverse promettenti startup italiane. Come investitore, ha consolidato il suo status di giocatore fondamentale nel panorama imprenditoriale. È membro del prestigioso Club degli Investitori e Senior Advisor per il settore Salute & Farmaceutico presso il Consorzio Netcomm.





LINKS:

https://instagram.com/francescozacc

https://www.efarma.com/

3. Pasquale Cataldi (Entrepreneur & Real Estate Investor)

Pasquale Cataldi è un vero e proprio pioniere il cui viaggio dalle umili origini al riconoscimento internazionale ispira milioni di persone. Nato in Calabria, Cataldi è cresciuto a Firenze, la città che ha plasmato il suo spirito imprenditoriale, acceso da una famiglia profondamente radicata nel settore delle costruzioni.

Fin da giovane, Cataldi ha coltivato l'ambizione di fare la sua strada come broker. È diventato famoso attraverso anni di affinamento del suo mestiere negli Stati Uniti prima di assumere le redini dell'azienda di famiglia a 26 anni. Nel 2016, Cataldi ha lanciato Altus, un'impresa per rivoluzionare il settore immobiliare di lusso.

I suoi successi hanno ricevuto elogi da parte di giganti del settore come Forbes, che lo hanno inserito tra i primi 100 manager. Ha anche ricevuto i prestigiosi Private Banking Awards presso la Borsa di Milano. Nonostante abbia raggiunto traguardi imprenditoriali, Cataldi è impegnato nella filantropia e nello studio della distribuzione della ricchezza per avviare il miglioramento della società.

Per Cataldi, l'immobiliare è più di un business; è un mezzo per attrarre investimenti e rivitalizzare le comunità. Il suo focus strategico su proprietà di design eleva Altus a espandersi a livello internazionale e infonde ad ogni progetto prestigio.





LINKS:

https://altusrealty.it/

https://altuslifestyle.com/

https://www.instagram.com/pasquale_cataldi/

4. Stefano Lenzi (Pharmaceutical and Dermaclinic Entrepreneur and CEO)

Stefano Lenzi è una figura di spicco nel campo dell'estetica. Nato a Napoli, Lenzi è cresciuto a Milano, offrendogli numerose opportunità imprenditoriali. La carriera di Lenzi si estende per oltre tre decenni, contrassegnata da una ricerca incessante dell'eccellenza.

Armati di una laurea magistrale e di competenze specializzate provenienti da Milano, Lenzi è salito al vertice del mondo dell'estetica, guidando tre imprese di capitale: Global Investment, Dermaclinique e LP Farmaceutica Milano. Le sue metodologie rivoluzionarie sono diventate il suo marchio di fabbrica come "Metodo Snellendo".

Oltre alle sale consiliari aziendali, Lenzi ha esplorato il mondo letterario con il suo capolavoro, "Il Metodo Snellendo". Più di una semplice pubblicazione, è un manuale di saggezza che guida coloro che navigano nei complessi percorsi dell'estetica. Le pagine riflettono direttive autorevoli, una bussola che orienta i praticanti verso il culmine del successo economico. Attraverso questa pubblicazione, Lenzi invita i lettori a sfidare le convenzioni e ad immergersi nella ricerca di soluzioni.

LINKS:

https://www.instagram.com/founder_ceo_dermaclinique

https://www.dermaclinique.com/



5. Francesco Tosto (Entrepreneur and Construction Builder)

Francesco Tosto è diventato una forza formidabile nel panorama delle costruzioni in Italia. Originario di Bari, il percorso di Tosto nel settore è contraddistinto da un forte interesse per l'innovazione e dalla ricerca instancabile di soluzioni audaci e uniche. Dopo aver fondato T&C Manutenzioni Srl nel 2018, Tosto ha impiegato poco tempo per lasciare il segno nel settore. L'ascesa rapida della sua azienda e le prestigiose certificazioni come Soa e ISO parlano chiaro del suo impegno per l'eccellenza e per strategie aziendali eccezionali.

A 34 anni, Tosto coltiva obiettivi più ambiziosi per il futuro. La sua visione per trasformare le città in spazi moderni e sostenibili è rivoluzionaria. Sta trasformando le città non solo con moderni edifici residenziali ma con vivaci centri di benessere e funzionalità, completi di palestre, giardini e altro ancora. La vera passione di Tosto sta nel plasmare il paesaggio urbano del domani. Non si occupa solo di costruzioni ma lavora duramente per creare città all'avanguardia dove modernità e funzionalità convergono senza soluzione di continuità.





LINK:

https://www.instagram.com/francesco.tosto_



6. Owen Morton (Product innovator and growth marketer)

Owen Morton sta tracciando un corso di marketing e innovazione dei prodotti che ridefinisce il panorama. Nel 2015, Morton ha gettato le basi per ciò che sarebbe diventato un cambiamento di gioco nell'industria. Ad oggi, la creatura di Morton, TradeLocker, si è evoluta in una piattaforma di trading all'avanguardia pronta a rivoluzionare il trading forex.

Nel 2012, si è rivolto a YouTube per imparare lo sviluppo web, che si è rivelato prezioso nella sua carriera. Con un occhio attento alle vendite, ha iniziato a trattare prodotti di alto valore, cogliendo opportunità e rimanendo sempre un passo avanti. Il suo passaggio a FinTech, in particolare nel forex e nelle criptovalute, dimostra la sua visione, anticipando il futuro e posizionandosi in prima linea nell'innovazione.





LINKS:

https://www.instagram.com/therealowenm/

https://owen.com

7. Gian Pietro Beltrando (Serial Entrepreneur)

Gian Pietro Beltrando è un modello nel panorama imprenditoriale italiano con una serie di imprese in espansione. Questo visionario imprenditore di 27 anni dirige più aziende come CEO, tracciando un percorso verso la grandezza dal 2018. Nato a Savigliano nel 1996, il suo viaggio da un'infanzia difficile al successo imprenditoriale è veramente ispirante.

Il segreto del successo di Beltrando risiede nella sua variegata formazione sotto mentori italiani e stranieri. Ha affinato competenze impeccabili in economia, finanza, business e strategie personali che hanno gettato le basi complete per la sua rapida ascesa nel settore finanziario. Nel 2018, ha fondato la sua prima startup Fintech, ottenendo un notevole exit due anni dopo.

Oltre alle competenze imprenditoriali che lo distinguono, la sua presenza online come GB7 su Instagram e YouTube lo rende un pioniere per i giovani imprenditori. Attraverso contenuti video virali, Beltrando condivide preziose conoscenze e strategie su business e finanza personale, ispirando migliaia di seguaci lungo il cammino. Oltre all'imprenditoria, ha diversificato il suo portfolio, espandendo il suo raggio d'azione internazionale attraverso un'azienda con sede a Londra.

LINK:

https://www.instagram.com/g_b__7/?hl=it

8. Francesco Riviera (Marketing Expert and Entrepreneur)

Nel mondo della comunicazione digitale, Francesco Riviera è emerso come una vera e propria figura di spicco, con un curriculum che abbraccia oltre un decennio di risultati senza precedenti. Il suo portafoglio comprende anni di esperienza al servizio di clienti di alto profilo, tra cui la star di TikTok Khaby Lame.

Con titoli che vanno dallo specialista del marchio al coach dei social media, il variegato set di competenze di Riviera mostra la sua mente aperta nell'accogliere l'adattabilità e l'innovazione per tenere il passo con il panorama digitale in rapida evoluzione. Pionierando l'introduzione di gif personalizzate su Instagram in tutta Italia ed Europa, Riviera non cerca di stare al passo con le tendenze ma si concentra su come definirle. In un mondo in cui la comunicazione digitale regna sovrana, l'esperienza di Riviera è necessaria per far sì che i marchi restino un passo avanti alla concorrenza.

LINKS:

https://www.francescoriviera.it/

https://www.instagram.com/francescoriviera/

9. Gabriele Bonini (Speaker & Author)

Gabriele Bonini, elogiato come l'uomo dietro l'esplosione straordinaria dei ricavi delle piccole e medie imprese, svolge con successo molteplici ruoli di imprenditore, speaker e autore. Nonostante abbia iniziato il suo percorso alla facoltà di giurisprudenza, ha scoperto la sua passione per il marketing a risposta diretta durante un seminario trasformativo che ha cambiato il suo percorso per sempre.

Oggi, guidando la sua agenzia, Bonini gestisce budget pubblicitari di decine di milioni di euro su piattaforme come Meta e Google. La sua abilità risiede nel trasformare imprese modeste con ricavi annuali che vanno da 1/200mila euro a cifre stratosferiche, superando i 3 milioni di euro entro 24 mesi.

Attraverso la sua esperienza nel mondo imprenditoriale, Bonini ha sviluppato una formula vincente di personalizzazione, verticalizzazione e ricerca incessante del cambiamento. Questi elementi si combinano per portare al successo non solo i suoi partner ma anche se stesso. Aderendo a un'etica del lavoro incrollabile e ad un impegno per l'apprendimento continuo, l'agenzia di Bonini ha ottenuto una crescita annua a tre cifre anno dopo anno.





LINKS:

https://www.instagram.com/gabrielebonini_/

https://bgconsulting.work/agency

10. Alessandro Russo (Fintech Entrepreneur & SpeakAlessandro Russo (Imprenditore Fintech & Speak)

Alessandro Russo, meglio conosciuto come Ale Stark, è emerso come un imprenditore innovatore con una visione oltre i suoi anni. Il suo percorso imprenditoriale è iniziato a 18 anni, alimentato dal suo vivo interesse per il panorama finanziario e dalla passione per l'innovazione. Mentre studiava economia e finanza all'Università Bocconi, Russo ha lasciato gli studi al terzo anno per perseguire il successo imprenditoriale.

Specializzato in trading, trading automatico, gestione aziendale e marketing, Russo ha affinato le sue competenze attraverso corsi rigorosi, stabilendo due aziende a Dubai e Miami dedicate al settore software e finanziario. Dal raggiungere i suoi primi 1000 clienti al guadagnare riconoscimento come figura di spicco nel panorama economico italiano, Russo sta facendo parlare di sé come CEO, guidando le sue aziende verso traguardi sempre più alti concentrandosi sulla pianificazione strategica.

Oltre alla sala consigliare, l'impegno di Russo nel coinvolgimento della comunità lo distingue ulteriormente come imprenditore poliedrico. Affrontando argomenti tabù con autenticità e umorismo, il podcast di Russo cattura l'attenzione del pubblico nazionale, suscitando dibattiti e discussioni su questioni spesso trascurate dagli influencer tradizionali. La sua incursione nel settore immobiliare come partner in una società di gestione immobiliare evidenzia la sua versatilità e lungimiranza nell'imprenditoria.

LINKS:

https://www.alessandrostarkrusso.com/software-stark-advanced

https://www.instagram.com/alestark_/

Questi imprenditori pionieristici dall'Italia stanno ridefinendo il panorama imprenditoriale e ispirando una generazione di individui guidati dallo spirito imprenditoriale e dalla passione per l'innovazione, incoraggiandoli a liberarsi coraggiosamente dalle norme convenzionali. Mentre l'arena imprenditoriale globale si prepara ad esplorare nuove vie di crescita nel 2024, i viaggi e i successi straordinari di questi imprenditori guideranno innumerevoli anime a avventurarsi oltre i confini e ad abbracciare l'innovazione. Le loro storie daranno potere a milioni di persone per osare, sognare e ridefinire il successo secondo i propri termini.