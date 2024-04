CAI, Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

Nel 2023 il valore della produzione di Consorzi Agrari d'Italia segna un +22% rispetto al 2022. Anche l'EBITDA aggregato risulta in crescita del 38% rispetto al 31 dicembre 2022, attestandosi a 40,3 milioni di Euro.

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. (“Consorzi Agrari d’Italia” o “CAI”) ha approvato il progetto di bilancio al 31.12.2023 di CAI, che si è chiuso con un utile netto pari a 5,4 milioni di euro, un EBITDA di 24 milioni di euro e un valore della produzione di 766 milioni di euro. Il bilancio aggregato, che comprende anche le società controllate, evidenzia ricavi per 1.257 milioni e un EBITDA di 40,3 milioni di euro.

“Rilevo con soddisfazione come CAI sia riuscita a mitigare l’impatto di un’annata difficile sotto il profilo climatico e uno scenario internazionale di grande instabilità dovuto alle tensioni geopolitiche e a un inasprimento delle condizioni di accesso al credito”, commenta Gianluca Lelli, Amministratore Delegato di CAI. “Questa è la dimostrazione che l’impegno costante volto a essere un riferimento per tutelare e rispondere ai bisogni degli agricoltori, unito alla presenza capillare sul territorio, hanno compensato la modesta domanda estera e le criticità dovute alla contrazione di produzione agricola. CAI mantiene la promessa fatta al momento della sua costituzione, procedendo nel percorso di crescita e nella creazione di valore, che si riflette in una spinta all’innovazione, al consolidamento dei contratti di filiera e a un volano di evoluzione per tutto il settore agroindustriale”, conclude Lelli.