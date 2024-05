Gp Usa, vince Lando Norris: la safety car beffa Verstappen e Leclerc

05 maggio 2024 a

Grossa sorpresa al Gp Usa a Miami: vince Lando Norris su McLaren davanti al dominatore del Mondiale di Formula 1 Max Verstappen su Red Bull e alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, rispettivamente terzo e quarto. Al quinto posto il messicano Sergio Perez sulla seconda Red Bull e al sesto Lewis Hamilton su Mercedes. Per il talentuoso pilota britannico si tratta della prima vittoria in Formula 1.

Sul circuito della Florida sembrava tutto scontato al via: Verstappen parte forte e dalla pole scatta subito in testa al primo giro del sesto appuntamento del Mondiale 2024, precedendo Leclerc. Male invece Sainz, che prima supera il compagno di squadra poi viene risuperato da Leclerc e, successivamente, superato anche da Oscar Piastri scivolando al quarto posto.

A metà gara il colpo di scena che inciderà molto sul risultato finale: entra in pista la safety car dopo un contatto nel primo settore tra Sargeant e Magnusson, con il primo costretto al ritiro. In quel momento in testa c'è proprio Norris, con Verstappen e Leclerc a inseguire. La safety car, rallentando il ritmo di gara, ha consentito all'inglese della McLaren di fare il pit stop senza perdere troppo terreno da Verstappen e Leclerc, e quando la corsa è tornata a pieno regime Norris ha potuto sfruttare il distacco limitato per beffare olandese e monegasco.