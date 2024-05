Paolo M. Rossini, il prof dell'IRCCS San Raffaele tra gli studiosi di più alto livello al mondo

07 maggio 2024 a

Il Prof. Paolo M. Rossini dell’IRCCS San Raffaele è tra gli studiosi di più alto livello al mondo secondo la classifica di ScholarGPS Per il prolifico record di pubblicazioni, l'elevato impatto del lavoro e l'eccezionale qualità dei contributi accademici il Prof. Paolo M. Rossini, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell’IRCCS San Raffaele, è nel top 0,05% di tutti gli studiosi del mondo della classifica ScholarGPS. In particolare, tra le varie aree scientifiche in cui viene citato, si colloca al terzo posto nella graduatoria globale nel campo della Neurofisiologia Clinica. Queste le motivazioni per cui il Prof. Rossini viene così nominato tra gli “Highly Ranked Scholar”, ossia tra i professionisti di più alto livello in base alle prestazioni in vari campi, discipline e specialità.

Un riconoscimento internazionale assegnato da ScholarGPS, l'azienda californiana che applica l'intelligenza artificiale, il data mining, l'apprendimento automatico e altre tecniche di data science al suo enorme database di oltre 200 milioni di pubblicazioni e 3 miliardi di citazioni per classificare oltre 30 milioni di studiosi e 55.000 istituzioni in tutto il mondo.