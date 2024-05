A Roma World dal 1° giugno si viaggia nel tempo per tornare nella Roma imperiale

Tommaso Montesano 16 maggio 2024 a

Una giornata per viaggiare nel tempo nell’antica Roma grazie al set cinematografico di Ben Hur e della prossima serie Those About to Die con Anthony Hopkins. È quello che accadrà, dal 1° giugno, a Roma World, che si trasformerà nella location di «Roma On Fire», il nuovo live show ideato da Cinecittà World per riportare gli ospiti del parco nella Roma imperiale.

Lo spettacolo, ideato da Cinecittà World per il suo secondo parco a tema, prevede la presenza in scena di 30 artisti in costume storico. Ci saranno gladiatori, legionari, ancelle, ballerini, ma anche bighe, cavalli, video-mapping ed effetti speciali. Il set, una copia fedele del Circo Massimo, è quello già utilizzato da molte produzioni americane, ma anche dalla Rai per diverse puntate delle trasmissioni di Alberto Angela. Si parte il 1° giugno e per tutta l’estate nel Parco a tema Roma World, dedicato all’antica Roma. Gli spettacoli si ripeteranno con diverse repliche nel corso della settimana (sempre nei week end). La durata dello show sarà di circa 50 minuti e i biglietti saranno in vendita da 19 euro, in base al pacchetto scelto. Per chi vorrà raggiungere il parco è stata prevista una navetta in partenza dalla stazione Termini.

«Roma On Fire è la Storia, con la S maiuscola, che prende vita», ha spiegato Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World Spa. «Uno “show immersivo” pensato per i milioni di turisti che visitano Roma e non vedono l’ora di vivere le emozioni e la grandiosità dell’antica Roma che hanno sempre visto sul grande schermo. Dalla sfilata delle legioni alla corsa delle bighe, dai combattimenti tra gladiatori all’incendio di Roma, gli ospiti si troveranno catapultati nel loro immaginario cinematografico».

Ecco la trama: il generale Massimo, protagonista dello show, appena rientrato a Roma dalle vittoriose campagne nelle province, scopre che la sua amata è stata catturata e fatta schiava. Ne implora la grazia all’Imperatore, che si rende disponibile a concederla, ma solo a fronte delle prove più difficili. E Massimo combatterà, rischiando la sua vita.

La serata di Roma On Fire, con lo spettacolo che sarà incluso nel parco “Roma World”, comincerà con la visita del villaggio dei legionari e proseguirà con la cena tipica nella taberna, lo spettacolo dal vivo e, per chi vorrà, il pernottamento nel castrum, l’accampamento dei legionari.

Alla presentazione del programma del parco, ieri, avvenuta a Palazzo Grazioli presso la sede della Stampa estera, hanno partecipato anche Alessandro Onorato, assessore al Turismo del Comune di Roma, e Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera. «La rievocazione storica costituisce un fattore di sviluppo della cultura, un elemento di coesione e di identità nazionale. Sarà approvato in via definitiva al Senato un testo di legge per tutelarla».