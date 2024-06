Dal 23 giugno cinema, musica e teatro al Santuario di Ercole Vincitore, Villa Adriana e Villa d'Este a Tivoli

20 giugno 2024 a

Un viaggio tra i capolavori della grande commedia italiana con Laura Morante, Carlo Verdone, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Luca Manfredi e Marco Risi

Dal 23 giugno al 28 luglio il Santuario di Ercole Vincitore, Villa Adriana e Villa d’Este, due siti dichiarati dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità, diventano il catalizzatore e palcoscenico di ExtraVillæ – Metamorfosi in bellezza. Il progetto è ideato e organizzato dalle Villæ, sotto la direzione artistica di Andrea Bruciati, storico dell’arte e direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, con la consulenza artistica di Stefania Bianchi e il supporto organizzativo di Simona Bernardini.

Un viaggio, quello di ExtraVillæ, all'insegna della creatività e sperimentazione fra le diverse arti e la mai abbastanza evidenziata sperimentazione estetica che parte dai capolavori indimenticabili della grande commedia italiana e arriva alle nuove opere dei cineasti italiani, innovative e creative nella loro libertà di esplorare.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti dalle 18.30 prevedono il servizio di food & drink al tramonto.

Dal 23 giugno al Santuario di Ercole Vincitore inizia un percorso nel cinema senza tempo, attraverso pellicole che hanno avuto il coraggio di elaborare nuovi linguaggi; un’esperienza immersiva presentata magistralmente da Pino Strabioli e Martina Riva e accompagnata dal racconto del critico cinematografico Valerio Caprara. Tra film che hanno segnato il nostro immaginario identitario si celebra anche la grandezza di attori straordinari come Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Monica Vitti, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni, a cui sarà dedicato un omaggio per celebrare i 100 anni della sua nascita con la proiezione di capolavori come Le notti bianche di Luchino Visconti, Il dramma della gelosia. Tutti i particolari di cronaca di Ettore Scola e La notte di Michelangelo Antonioni. Ulteriore omaggio è poi la raccolta di trailer dei film in cui l'indimenticabile attore ha lasciato un segno indelebile, in collaborazione con il Trailers Film Fest.

A raccontare la nascita ed il successo, attori, registi e critici come Laura Morante, Carlo Verdone, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Marco Risi, Fabrizio Corallo, Giancarlo Scarchilli, Luca Manfredi, Giorgio Gosetti, Margherita Ferrandino, Silvia Scola, Enrica Fico Antonioni e tanti altri.

In programma oltre all’omaggio a Mastroianni due capolavori di Antonio Pietrangeli, Lo scapolo con Alberto Sordi e Il magnifico cornuto con Ugo Tognazzi, Il tigre di Dino Risi con Vittorio Gassman e L’impiegato di Gianni Puccini con Nino Manfredi.

Cinema ma anche teatro, letteratura e musica. Grazie alla collaborazione con il Comune di Tivoli, alle Grandi Terme di Villa Adriana, Giovedì 4 luglio è previsto lo spettacolo: Duettango e Silvia Mezzanotte (feat El Conjunto Electronico), in cui l’artista bolognese, che ha affiancato la carriera solista a quella di voce dei Matia Bazar, interpreta i versi originali del poeta del tango “Horacio Ferrer”, noto paroliere di Astor Piazzolla, accompagnata dai Duettango, duo che vanta importanti collaborazioni con musicisti di fama internazionale, composto dal direttore d’orchestra Filippo Arlia che ha unito il suo pianoforte con il bandoneon di Cesare Chiacchiaretta.

Venerdì 5 luglio si potrà assistere ad un incontro con la scrittrice e sceneggiatrice Margaret Mazzantini in cui si parlerà di teatro, letteratura e cinema mentre sabato 6 luglio Gabriele Lavia metterà in scena lo spettacolo Le Favole di Oscar Wilde, in una rilettura speciale che solo un grande maestro del teatro può riproporre. Attraverso la genialità di Oscar Wilde. Lavia sapientemente prova a ricercare in queste favole, il pretesto di abbandonarci all’ascolto di storie fantastiche, che alludono alle contraddizioni di una moralità che condiziona spesso la nostra stessa vita.



Dal 9 all’11 luglio il percorso teatrale prosegue a Villa d’Este. Urbano Barberini con l’associazione culturale Music Theatre International - M.Th.I. ETS presenterà infatti una rassegna di teatro sperimentale con gli spettacoli Sempre fiori mai un fioraio! Omaggio a Paolo Poli con Pino Strabioli e Marcello Fiorini alla fisarmonica, Diario di un inadeguato di Emanuele Salce con Emanuele Salce e Paolo Giommarelli e Gola e altri pezzi brevi di Mattia Torre con Valerio Aprea.

“Sempre fiori mai un fioraio” è il titolo di un libro edito da Rizzoli in cui Poli si è raccontato a Pino Strabioli durante una serie di pranzi trascorsi nello stesso ristorante, alla stessa ora nell’arco di due anni. Da queste pagine nasce una serata dedicata al pensiero libero, all’irriverenza, alla profonda leggerezza di un genio che ha attraversato il novecento con la naturalezza, il coraggio, la sfrontatezza che lo hanno reso unico e irripetibile. L’infanzia, gli amori, la guerra, la letteratura, pennellate di un’esistenza che resta un punto di riferimento non soltanto nella storia teatrale di questo Paese.

“Diario di un inadeguato” di Emanuele Salce con la collaborazione di Andrea Pergolari. Regia di Giuseppe Marini con Emanuele Salce e Paolo Giommarelli è invece un racconto in due tempi, dal tono tragicomico. Due attori in un camerino discutono di uno spettacolo da farsi. Un narratore ed un maieuta, che cercano di comporre una struttura da idee, fatti e personaggi tratti dalla propria esperienza. Con l’esigenza di esprimersi, di continuare a scavare nel proprio vissuto, da una parte; e dall’altra la voglia di mettersi in gioco, di scommettere con una posta alta. Al centro, l’ansia e la preoccupazione per un’opera seconda, spauracchio inesorabile, ostacolo inevitabile per chiunque abbia l’esigenza di esporre un’emozione artistica.

“Gola e altri pezzi brevi” di Mattia Torre con Valerio Aprea

Con il suo stile accattivante e carico di sagace ironia, Valerio Aprea continua a far vibrare il teatro di Mattia Torre. Tre monologhi, “Colpa di un altro”, “Yes i can” e “Gola”, oltre a uno stralcio di “In mezzo al mare” vengono proposti in un assolo esilarante e al contempo spietato, che fotografa il Belpaese in balìa di una fame atavica, votato inesorabilmente al raggiro, alla menzogna, al disperato inseguimento di un lusso sfrenato e delirante. Il tutto sulle musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia composte per “Figli”, l’ultimo film scritto dall’autore.

Dal 12 luglio, prosegue, sempre a Villa d’Este, il viaggio nel mondo del cinema alla ricerca di nuove voci, di nuove visioni che aprono inediti orizzonti, con opere innovative, spesso ignorate in un mercato dominato da logiche commerciali che trovano in ExtraVillæ la loro cassa di risonanza.

Martina Riva introdurrà le serate in cui si potranno infatti vedere film come La bella estate di Laura Luchetti, La Chimera di Alice Rohrwacher, Misericordia di Emma Dante, Bellezza, addio di Carmen Giardina, Patagonia di Simone Bozzelli e Disco Boy di Giacomo Abbruzzese, presentati da attori e registi e da critici particolarmente attenti al nuovo cinema italiano.

Il cinema del passato e del presente: ad unirli l'audacia e la libertà espressiva di chi ha il coraggio di sfidare i confini e raccontare storie senza compromessi.

In collaborazione con l’Archivio Storico del Luce saranno anche presentate le pillole “100 anni Luce” in occasione del centenario.

Chiude la rassegna domenica 28 luglio la performance “Electronic Soundscapes” powered by 8flowers Agency con Odeon and Scalarandis, due tra gli artisti di punta di Wanderlust Vision. Scalarandis è un DJ, produttore musicale elettronico e game designer. Il suo sound ha influenze jazzy e ritmi scuri. Lavora costantemente sulla combinazione tra musica e video, specialmente nel campo del gaming, creando esperienze artistiche interattive ed immersive. Odeon, performer e produttore musicale, è una figura centrale in vari progetti elettronici e artista Wanderlust. Nei suoi live set, Odeon mescola elementi melodici con ritmiche incalzanti, offrendo al pubblico un'esperienza musicale intensa presso il Gran Viale di Villa D'Este.

L’evento prevede anche uno spazio dedicato ai giovani cineasti con il Workshop ExtraVillæ Intra, un progetto ideato dall’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este in collaborazione con Filippo Soldi. Si tratta di un laboratorio che si rivolge ai giovani appassionati di cinema e prevede lezioni teoriche, lavori di gruppo, simulazioni ed esercitazioni sulla scrittura di una sceneggiatura cinematografica. In particolare il workshop si concentrerà sulla progettazione e sulla definizione di un testo che risulti adeguato a entrare nella fase delle riprese. Al termine sarà individuato uno dei lavori e al gruppo proponente sarà offerta l’opportunità di realizzare autonomamente le riprese all’interno di uno dei siti di Villa Adriana, Villa d’Este o del Santuario di Ercole Vincitore.

Il workshop è realizzato in collaborazione con Groenlandia Srl, società di produzione cinematografica indipendente tra le più importanti e attive in Italia che ha al suo attivo successi come Smetto quando voglio, Il primo Re, L’incredibile storia dell’isola delle Rose, e Voxfarm s.r.l., studio di speakeraggio e doppiaggio in cui sono attivi tra i più noti doppiatori italiani come Mario Cordova, Mino Caprio, Rodolfo Bianchi, Emanuela Ionica, Ilaria Stagni.

ExtraVillae un programma ricco e articolato fra cinema, teatro, letteratura, musica e performance che vuole offrire al pubblico un’esperienza unica, irripetibile, coinvolgente, per una idea dinamica di bellezza, dentro e fuori il proprio tempo. Il Santuario di Ercole Vincitore, Villa Adriana e Villa d’Este non sono pertanto straordinarie cornici ma palinsesti attivi e cantieri culturali unici al Mondo che daranno un contributo accattivante al panorama delle iniziative italiane di quest’estate.