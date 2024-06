Perde il lavoro per colpa di un video su Onlyfans

21 giugno 2024 a

L’idea di un noto giovane osteopata e molto seguito sui social ha avuto un brutto finale. Il dottore ha accresciuto la sua notorietà sui social grazie ai suoi contenuti con diverse influencer, tra cui Sara, una creator Onlyfans nonché sua paziente. La creator, dopo aver accettato una sfida lanciata da un suo fan, ha realizzato un video con il Doc pubblicandolo sulla piattaforma di Onlyfans.

Non tutto è andato però secondo i piani: lo studio in cui il giovane osteopata si appoggiava e in cui è stato registrato il contenuto, pare aver richiesto la rimozione del video, pena il licenziamento, sostenendo che questo materiale rovinasse il nome dello studio. La ragazza ha voluto commentare così la notizia.

Come ti chiami e raccontaci di te

"Mi chiamo Sara, in arte CutieSara, e sono una studentessa che arrotonda con onlyfans. Questa storia è cominciata con dei commenti sul mio Instagram. Dei follower vedendo delle foto con il mio osteopata, forse scherzando, mi hanno sfidata a farci un video. L’idea mi è piaciuta subito e ho deciso di accontentarli, così dopo la seduta gliel’ho proposto e lui ha accettato. Quindi pubblichiamo il video sui nostri siti (alla fine anche lui ha aperto Of) ma tempo due giorni e lo studio di osteopatia in cui lui si appoggia lo trova e non la prende molto bene, questo video infangherebbe il buon nome dello studio quindi o viene rimosso o lui perde il posto, e forse anche denunciato. Sono dispiaciuta, empatizzo molto con lui perché è in una posizione difficile, non si meritava il ricatto dello studio, e mi sento in colpa per averlo tirato in mezzo. Ma al tempo stesso sono anche incazz*** perché ha accettato con leggerezza, di rimuovere quel video. Quando io lo avevo preparato a quest’eventualità".

Hai deciso di non eliminare il video…

“È una decisione che ho preso a malincuore, e forse non potrò tenerlo per sempre: il consenso può essere revocato in qualunque momento anche se c’è una liberatoria. Comunque l’ho presa perché sono stufa. Il mio lavoro è sempre sminuito e discriminato, ma alla fine tutti sotto sotto vogliono partecipare ai video. Quindi l’unico requisito che chiedo ai ragazzi con cui giro è di assumersi le proprie responsabilità. Io in primis sono stata cacciata da un appartamento, e presa in giro dai compagni di uni ma non ho mollato. Chiedo a loro di fare lo stesso, oppure di non filmare, non mi sembra difficile".