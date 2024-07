La cybersicurezza ai tempi dell'intelligenza artificiale

Dopo la paralisi mondiale della scorsa settimana, un focus promosso alla Camera dei Deputati

23 luglio 2024 a

a

a

Il 25 Luglio 2024, presso la Sala del Cenacolo in Piazza in Campo Marzio 42 A Roma, si terrà un evento di grande rilevanza per il mondo della Sicurezza informatica. Organizzato su iniziativa dell’On. Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, il convegno dal titolo "La Cybersicurezza nell’era dell’Intelligenza Artificiale" vedrà alternarsi nella discussione - peraltro a pochi giorni dall’incidente informatico che ha paralizzato aereoporti e ospedali in tutto il mondo - Alfonso Gallo Carrabba, Consigliere ACN - Staff Direttore Generale; Agostino Ghiglia, Componente del Garante per la Protezione dei Dati Personali; Gianluca Di Ascenzo, Presidente Codacons; Carlo Cidonio, Vicedirettore Generale ANPIB, Associazione Nazionale Private & Investment Bankers; Massimiliano Martone, CEO Smart Info; Claudio Verzola, Esperto di Cybersecurity. Angelo Deiana, Presidente di CONFASSOCIAZIONI, dopo i saluti istituzionali del Presidente Gusmeroli, presenterà l'Osservatorio Nazionale sulla Cybersecurity”.

L’evento, soprattutto alla luce dei recenti fatti di cronaca, sarà strategico per discutere e approfondire la tematica della Sicurezza informatica legata all'impiego dell’IA. La Cybersecurity, infatti, rappresenta un tema sempre più centrale nell'era dell'Intelligenza Artificiale: in questi tempi di guerra, Aziende e Professionisti - non solo italiani - sono sempre più coinvolti dalle Politiche di Sicurezza per garantire la continuità dei loro servizi alla Collettività. Durante il dibattito alla Camera si ragionerà non solo di rischi ma anche di sfide e opportunità legate alla sicurezza dei dati, oltre a presentare l'avvio dell'attività di un Osservatorio dedicato, volto a monitorare e analizzare le minacce informatiche in Italia. Modererà l'incontro Marco Recchi, Presidente di Confassociazioni Privacy e Cybersecurity, secondo cui “l'Osservatorio rappresenta un passo significativo verso l’analisi sistematica e continuativa dei sistemi e mezzi relativi alla protezione delle infrastrutture digitali e alla promozione della consapevolezza sulla Sicurezza informatica nel nostro Paese”. Conclusioni nuovamente a cura di Angelo Deiana.