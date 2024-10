Un ecosistema finanziario innovativo, l'ultima trovata di Saverio Fiorita e Mattia Cucchiarelli

03 ottobre 2024 a

Saverio Fiorita e Mattia Cucchiarelli sono i visionari fondatori di Royal Finance Coin (RFC), un progetto che ha come obiettivo la creazione di un ecosistema finanziario innovativo e sostenibile, che unisce il mondo delle criptovalute alla sostenibilità ambientale e alla finanza regolamentata. Grazie alla loro vasta esperienza nel settore, Fiorita e Cucchiarelli hanno dato vita a una piattaforma che sta rivoluzionando il modo in cui vengono gestite le criptovalute e i servizi finanziari digitali.

Saverio Fiorita, con oltre 10 anni di esperienza come trader professionista e analista del rischio, ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo della solida struttura finanziaria di RFC. La sua competenza ha permesso la creazione di una piattaforma stabile ed economicamente robusta, integrando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale per il mining e il trading di criptovalute. Mattia Cucchiarelli, con 15 anni di esperienza nel network marketing e come imprenditore di successo, ha sviluppato una rete globale di collaboratori e partner che ha favorito l’espansione internazionale del progetto. Grazie alla sua leadership, RFC ha saputo attrarre migliaia di partner in tutto il mondo, consolidando una community forte e coesa.

La Crypto RFC e il Mining Eco-Sostenibile

Un elemento distintivo del progetto Royal Finance Coin è la sua attenzione alla sostenibilità. Il mining della criptovaluta RFC è alimentato da energie rinnovabili, rendendo il processo più eco-sostenibile rispetto a molte altre criptovalute presenti sul mercato. Questo sistema avanzato di mining non solo utilizza pratiche green, ma aggiunge costantemente liquidità alla pool di RFC. Ciò significa che i profitti derivanti dal mining vengono reinvestiti nella piattaforma, andando ad alimentare direttamente la liquidità della criptovaluta, stabilizzando e sostenendo il suo valore. Questa innovativa struttura di mining non solo riduce l'impatto ambientale, ma contribuisce alla solidità finanziaria del progetto.

RFC PAY: Un Servizio Finanziario Esclusivo

Un altro pilastro del progetto è RFC PAY (sito: rfcpay.io), una piattaforma che offre agli utenti servizi finanziari all’avanguardia. Grazie a una licenza EMI (Electronic Money Institution), RFC PAY permette di aprire conti bancari personali e business con IBAN in Belgio. Questo rende RFC PAY una soluzione completa per la gestione sia di criptovalute che di denaro fiat, facilitando l’uso quotidiano e professionale dei token RFC.

Uno dei vantaggi più significativi offerti da RFC PAY è la possibilità di ottenere un rendimento dell'1,75% al mese sul capitale investito, pari al 21% annuo, con una garanzia bancaria a protezione del capitale. Questo rende RFC PAY non solo uno strumento di pagamento versatile, ma anche un'opzione d'investimento altamente attrattiva per chi cerca rendimenti costanti e sicuri nel tempo.

Una Solida Struttura Regolamentata

Il progetto è sostenuto dalla società madre Royal Finance Coin Ltd, che detiene una licenza europea come crypto ed exchange. Questa regolamentazione offre agli utenti una piattaforma sicura e conforme alle rigide normative europee, rafforzando la fiducia degli investitori e garantendo operazioni trasparenti e protette. La locazione dei server ad Aruba.it, uno dei principali provider di server in Europa, garantisce ulteriormente la sicurezza e la stabilità dell'infrastruttura di RFC, rendendola affidabile e scalabile.

Innovazione e Sostenibilità

RFC (sito rfcofficial.io) si distingue come pioniere nel settore delle criptovalute sostenibili, unendo tecnologie blockchain all'avanguardia con pratiche eco-sostenibili. La piattaforma utilizza un sistema ibrido che integra i protocolli Proof of Work (PoW) e Proof of Stake (PoS), riducendo il consumo energetico legato al mining e promuovendo un modello di criptovaluta che guarda al futuro con attenzione all’ambiente.

Inoltre, RFC PAY permette agli utenti di convertire facilmente le criptovalute in valute fiat e di utilizzare carte di debito collegate al proprio saldo in criptovaluta, facilitando l'integrazione delle criptovalute nella vita quotidiana. Grazie a servizi esclusivi, gli utenti possono effettuare transazioni in hotel di lusso e ristoranti di alta classe, rendendo il progetto Royal Finance Coin estremamente versatile e orientato a un'utenza premium.

Un Movimento Verso la Finanza Digitale Sostenibile

L'iniziativa di Fiorita e Cucchiarelli va oltre la semplice creazione di una criptovaluta. RFC è un movimento verso una nuova era di finanza digitale sostenibile. La loro visione non solo mira a fornire una soluzione finanziaria innovativa e sicura, ma anche a promuovere un cambiamento positivo nel settore delle criptovalute. Con la solida infrastruttura tecnologica e la forte regolamentazione, RFC è destinata a lasciare un segno duraturo nel settore.