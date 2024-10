RTL 102.5 celebra i 100 anni dalla prima emissione radiofonica in diretta dal 39esimo piano di Regione Lombardia

04 ottobre 2024 a

Il 6 ottobre 2024 si festeggiano 100 anni di radio. In collaborazione con Regione Lombardia, RTL 102.5 trasmetterà in diretta dal 39° piano di Palazzo Lombardia per celebrare i cento anni dalla prima emissione radiofonica in Italia.

In questa giornata, RTL 102.5, con i suoi speaker e i suoi programmi, renderà omaggio a un secolo di radio, un mezzo che da sempre ci informa, ci fa sognare, emozionare e cantare. Dal 6 ottobre 1924 a oggi, ogni trasmissione radiofonica ha rappresentato un momento speciale, fatto di emozioni, storie e musica; e il 6 ottobre 2024 sarà l'occasione per condividere questa magia con l'Italia e il mondo intero. Un viaggio tra passato e futuro, per celebrare una fedele compagna che ci accompagna in ogni momento della nostra vita, sempre proiettata verso nuove avventure.



LE PAROLE DI LORENZO SURACI (PRESIDENTE DI RTL 102.5)

“Raccontiamo e celebriamo 100 anni di radio ed i 49 anni di tutte le radio private che sono nate in Italia e che raccontano il nostro Paese ogni giorno. Sin dalla nostra nascita, siamo sempre stati in diretta. RTL 102.5 è stata una delle prime protagoniste nel panorama della radio private ed è diventata leader. Siamo partiti dall’Isofrequenza e siamo arrivati alla radiovisione con tutte le nostre emittenti (RTL 102.5, Radio Zeta, Radiofreccia e le digitali). Da sempre abbiamo investito sul digitale, oggi più che mai”, commenta Lorenzo Suraci.

I PROGRAMMI IN DIRETTA DA PALAZZO LOMBARDIA

Dalle 9:00 alle 17:00, in diretta da Palazzo Lombardia: “L’Indignato Speciale” con Ivana Faccioli, Enrico Galletti e Barbara Sala, “No Problem - W l’Italia” con Paolo Cavallone, “Autogol Supershow” con Gli Autogol e “Mai visto alla radio” con Andrea Salvati. RTL 102.5 celebrerà insieme agli ascoltatori un omaggio autentico alla radio, di cui RTL 102.5 è stata protagonista nella storia italiana.