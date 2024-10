Coppa Alkeemia, la seconda edizione della gara per l'inclusione dei ragazzi con disabilità

04 ottobre 2024 a

Si terrà domani mattina, allo stadio Walter Martire di Dolo (Venezia), la seconda edizione della Coppa Alkeemia: una giornata di sport e inclusione dedicata ai ragazzi con disabilità. In collaborazione con il progetto ForMeDabili (finalizzato all'abbattimento di ogni barriera per i soggetti con diverse abilità), Alkeemia (leader europeo della chimica del fluoro con quartier generale a Porto Marghera), organizza il torneo calcistico in cui si sfideranno 5 rappresentanze formate da giovani diversamente abili. Scenderanno in campo i ForMeDAbili di Spinea, il Montebelluna (promosso dall'associazione Sport Life Onlus), gli Imparabili di Rovigo, la rappresentanza Sport IN Veneto - ASD di Treviso e l'ASD Format Ferrara (realtà affiliata al CONI).

Un messaggio di sostenibilità e inclusione lanciato da Alkeemia, che fin dalla sua nascita si impegna per fare rete e promuovere opportunità di incontro per il territorio e la sua comunità.

“La Coppa Alkeemia è un progetto in cui crediamo fortemente. La riproponiamo, in questa seconda edizione, ampliando partecipazione ed inclusione. Crediamo nei valori che lo sport rappresenta e vogliamo veicolare messaggi sani a tutta la comunità. La produzione industriale è il cuore pulsante del business, ma Alkeemia fa di più. Con il nostro approccio sostenibile ed inclusivo in ogni attività, prestiamo sostegno concreto alle comunità in cui operiamo" dichiara Lorenzo Di Donato, CEO di Alkeemia.

All’evento parteciperanno i vertici di Alkeemia, le istituzioni del territorio e rappresentanti dei comitati paralimpici locali e nazionali. Un appuntamento sociale e sportivo al tempo stesso, che testimonia la vocazione del Veneto per simili iniziative. La regione, infatti, ha conseguito il titolo di Regione Europea dello Sport 2024.