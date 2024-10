Alla Festa del Cinema di Roma Claudia Conte premia le donne

18 ottobre 2024 a

a

a

Grande successo per la X Edizione di Women Cinema Award alla Festa del Cinema di Roma – premio curato e prodotto dalla giornalista e conduttrice Claudia Conte sempre attiva per valorizzare il talento delle donne che con merito, determinazione ed entusiasmo raggiungono risultati importanti e diventano modelli positivi di ispirazione per le nuove generazioni.

La cerimonia si è svolta presso L’Auditorium Parco della Musica di Roma alla presenza di Lorenza Lei, responsabile Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio.

Premio alla carriera a Lia Levi, scrittrice, giornalista, scampata alla deportazione e una delle superstiti dell’Olocausto. Durante la premiazione in anteprima nazionale ha presentato al pubblico emozionato, accompagnata dall’agente letterario Antonio Oliveri, il suo nuovo libro “E se non partissi anch’io” edito da Edizioni e/o.

Wica quest’anno è dedicato all’inclusione e all’accessibilità. A ritirare il primo riconoscimento l’atleta paralimpica delle Fiamme Oro della Polizia di Stato (tre medaglie alle recenti Paralimpiadi di Parigi) Monica Boggioni.

Nel corso della serata hanno ricevuto il premio Wica l’attrice Maria Chiara Giannetta, Annamaria Granatello, Presidente e Direttrice del Premio Solinas, i registi Roberta Torre e Francesco Costabile.

All'Associazione 'Una Nessuna Centomila' è stato poi conferito il WiCA per il sociale, rendendo omaggio all’instancabile lavoro nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne.

“Wica e’ uno splendido esempio di solidarietà femminile e di dialogo intergenerazionale per affermare con forza che l’Italia è pronta a dare finalmente voce a giovani e donne. - commenta Claudia Conte che aggiunge: E’ un’emozione premiare una testimonial straordinaria come Lia Levi (classe 1931) che non ha mai smesso di promuovere i valori della pace. Ma anche la giovanissima atleta paralimpica Monica Boggioni, (classe 1998) esempio che non esistono ostacoli che non possano essere superati con la forza di volontà.”

Wica è prodotto con il sostegno del Ministero della Cultura e grazie al supporto della Regione Lazio. Il premio è ideato insieme ad Angela Prudenzi e Cristina Scognamillo. L’Academy, tutta al femminile, è composta da giornaliste e critiche cinematografiche: Fulvia Caprara, Paola Casella, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Marzia Gandolfi, Alessandra Magliaro, Antonella Nesi, Chiara Nicoletti, Cristiana Paternò, Marina Sanna, Stefania Ulivi.