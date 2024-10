Demografia, Pellegrino (Fdi): no alla sterilizzazione culturale

29 ottobre 2024 a

"Secondo il rapporto 2024 di Eurostat sulla demografia registriamo un calo significativo del tasso di natalità dell'UE, passato dal 10,6 per mille nel 2008 al 8,5 per mille del 2022.

Il Governo Meloni ha messo tra le sue priorità il sostegno alle famiglie ed ha aumentato, ad esempio, il bonus asili nido, prorogato le agevolazioni ai giovani per l'acquisto della prima casa, introdotto un mese di congedo parentale in più e voluto la decontribuzione per le madri lavoratrici. Ma oltre ai fattori economici, è necessario combattere quella cultura dilagante che ormai si fa scherno della famiglia tradizionale, ritenuta un concetto troppo vecchio, e che invece favorisce la destrutturazione delle relazioni stabili e delle identità sessuali.

Contro questa sterilizzazione culturale noi dobbiamo urlare il nostro NO, convintamente, e lavorare per il recupero di quei valori fondamentali senza i quali semplicemente siamo destinati a scomparire." Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, durante la riunione plenaria a Budapest della LXXII COSAC.