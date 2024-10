Enel, rinnovabili in aumento nei risultati dei nove mesi 2024

30 ottobre 2024 a

Sempre più energia verde, in Italia e nel mondo. Enel ha reso pubblici i risultati operativi di Gruppo al 30 settembre 2024 e confermano l’impegno dell’azienda verso la decarbonizzazione: a livello globale la capacità rinnovabile di Gruppo arriva a 64,6 GW - in aumento rispetto ai 58,5 GW dei 9 mesi del 2023 - e la produzione di energia da fonti rinnovabili incrementa del 13% a parità di perimetro. La produzione di energia elettrica a emissioni zero del Gruppo raggiunge l’84% del totale, dato in miglioramento rispetto al 73% dei 9 mesi 2023.

Analoga la traiettoria di sostenibilità che emerge dai dati specifici sull’Italia, dove la produzione di energia elettrica da rinnovabili è in aumento del 19,8% rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno. L’impegno per la decarbonizzazione del Paese si riflette anche nel peso crescente delle rinnovabili nel mix energetico: l’elettricità proveniente da fonti verdi arriva a coprire il 73,4% della produzione complessiva di Enel in Italia, anche in questo caso un deciso incremento se paragonato al 49,5% dei 9 mesi 2023.