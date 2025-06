ENEL LANCIA ENELtiPREMIA: IL NUOVO PROGRAMMA FEDELTÀ CHE METTE AL CENTRO LE PERSONE

Enel è al fianco delle famiglie ogni giorno, offrendo soluzioni su misura per semplificare la vita in casa. È dalla volontà di rafforzare ancor di più questo impegno che nasce ENELtiPREMIA: il nuovo programma fedeltà di Enel rende l’esperienza dell’energia più coinvolgente e dinamica mettendo ogni giorno al centro il cliente, con vantaggi settimanali, un ricco catalogo a premi, esperienze esclusive e sconti in bolletta.

“Con ENELtiPREMIA, costruiamo un nuovo spazio di relazione, nel quale ogni cliente può trovare valore, e vantaggi su misura” ha dichiarato Francesca Gostinelli, Responsabile Enel X Global Retail “Il programma - ha proseguito - in linea con l’obiettivo di rafforzare il legame con ciascun cliente, guarda al futuro con un’idea chiara: essere sempre più un partner di fiducia nella vita quotidiana delle persone ed andare incontro ai loro desideri.”

Il programma è completamente gratuito. È possibile aderire attraverso app, sito enel.it, negozi Spazio Enel (diretti e partner) e numero verde, ENELtiPREMIA rappresenta un’importante iniziativa per rafforzare il legame di Enel con la propria base clienti e promuovere comportamenti sostenibili, attraverso un ampio catalogo di premi esclusivi. ENELtiPREMIA si rivolge ai clienti residenziali con contratti per uso domestico, che abbiano almeno un contratto attivo per la fornitura di energia elettrica e/o gas metano.

La struttura del programma si basa su un sistema semplice e chiaro, che premia la partecipazione dei clienti con vantaggi crescenti. Ogni iscritto viene infatti assegnato a uno dei tre livelli previsti - Essential, Excellent ed Exclusive - in base al numero di contratti attivi, ai prodotti acquistati e al tempo trascorso insieme a Enel. Al primo accesso, il cliente può immediatamente visualizzare il proprio livello di partenza.

Enel punta a valorizzare l’esperienza della propria clientela, offrendo premi e vantaggi personalizzati in base al livello di coinvolgimento di ciascuno. La scalata tra i vari livelli è semplice e accessibile: attivando nuovi contratti, acquistando nuovi prodotti come caldaie o climatizzatori, o semplicemente continuando a scegliere Enel nel tempo, ogni cliente ha l’opportunità di accedere rapidamente a benefici sempre più esclusivi. Un meccanismo pensato per premiare la fedeltà e incentivare un rapporto continuo, che trasforma il cliente da semplice consumatore a protagonista di un’esperienza su misura. ENELtiPREMIA si arricchirà di diverse iniziative concorsuali per animare il programma durante i primi mesi di lancio. Per tutti i dettagli del programma è possibile consultare il sito web enel.it.