Fabio Arpe e il dossieraggio, la nota: "Escluso qualsiasi suo coinvolgimento"

"Certo dell'assenza di un qualsiasi suo coinvolgimento". Fabio Arpe, fratello del banchiere e finanziere Matteo Arpe, con una nota diffusa dai suoi legali, gli avvocati Thomas Buccellato e Novella Galantini, fa chiarezza sull'inchiesta per dossieraggio.

"Il dottor Fabio Arpe, solo per il tramite della stampa, è venuto a conoscenza che sarebbe sottoposto a indagini in un procedimento aperto dalla Procura presso il Tribunale di Milano che coinvolgerebbe l'agenzia investigativa Equalizer". Fabio Arpe si dice "certo della assenza di un qualsiasi suo coinvolgimento: non ha mai avuto contatti diretti di alcun genere con l'agenzia menzionata - sottolineano i legali - e nessun incarico è da lui stato personalmente affidato alla stessa, con cui non ha mai tenuto alcun rapporto, non avendone mai conosciuto dipendenti o amministratori. Solo un diverso, temporaneo mandato, poi revocato, era stato conferito a un legale civilista per le necessarie, tristi incombenze successive alla perdita del padre Gianfranco".