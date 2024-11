Round da 1.350.000 euro per Waxy, la start-up che entra in stabilimento con un innovativo sistema per la sicurezza alimentare in grado di limitare l'uso di acqua ed energia. Gli investitori: Cdp Venture Capital, Granarolo, Sud Speed Up

28 novembre 2024 a

Waxy, startup innovativa che opera nel settore della progettazione, costruzione e distribuzione di tecnologie per la sanificazione dei liquidi e dei prodotti alimentari, chiude un round di finanziamento da 1.350.000 euro per lo sviluppo di un sistema innovativo per garantire la sicurezza alimentare dei prodotti preservando le caratteristiche compositive, organolettiche e funzionali dei liquidi alimentari e garantendo un ragguardevole risparmio in termini di consumi energetici e di consumo di acqua. CDP Venture Capital, Granarolo e Sud Speed Up sonogli investitori.

Operativa dal 2021 anche come Società Benefit, Waxy si è distinta nello sviluppo di sistemi atti a ridurre la quantità di acqua utilizzata nel processo di pastorizzazione nell'industria alimentare, lavorando su sistemi che consentano un consumo di acqua inferiore del 90% rispetto al metodo di pastorizzazione convenzionale e sviluppando sistemi che consentano nello stesso tempo di ottenere un risparmio energetico di almeno il 20% durante il processo di sanificazione dell’alimento.

Per lo sviluppo del progetto di Waxy è stato creato il primo spin-off italiano partecipato da due Atenei, l’Università degli Studi di Milano e l’Università Sapienza di Roma. Obiettivo dei prossimi mesi per la start-up sarà di scalare questo sistema sul maggior numero possibile di matrici alimentari, di fluidi alimentari (salamoie, liquidi di governo dei prodotti lattiero caseari e così via) e di liquidi utilizzati o utilizzabili nella tecnologia alimentare, nell’ingredientistica e nell’integratoristica.

Le risorse di CDP Venture Capital, Granarolo e Sud Speed Up consentiranno a Waxy di sviluppare la ricerca e la scalabilità.

“Siamo soddisfatti di avere raggiunto questo risultato con CDP Venture Capital, con Granarolo S.p.A. e con Sud Speed Up; per la nostra realtà è un risultato che consolida il lavoro di ricerca e di innovazione fatto negli anni scorsi e che consideriamo come un punto di partenza per lo sviluppo di questa tecnologia e la crescita della società” affermano Mauro Fontana e Massimo Revello, componenti del board scientifico e amministrativo di Waxy”. Fa eco Sergio Mangiavillano, che ha seguito l’operazione per Sud Speed Up. “Sono molto entusiasta del buon esito del round, riponendo grandi aspettative sull’evoluzione di una società come Waxy, di grande valore innovativo”.

“E’ sempre più necessario instaurare relazioni strette con startup innovative portatrici di migliori performance produttive in stabilimento, sia in termini di efficienza che di sostenibilità ambientale. Confidiamo che Waxy sia in grado di raggiungere gli obiettivi che si è data, da parte nostra verrà sostegno finanziario e know-how, apriremo infatti i nostri stabilimenti alla sperimentazione, fornendo quindi competenze e macchinari per testare in diretta l’efficacia della soluzione”, ha commentato Riccardo Piaggi, Presidente dell’acceleratore Agrofood Business Innovation Center e Direttore HR, Organizzazione e IT di Granarolo S.p.A.

I fondi raccolti verranno investiti per accelerare la produzione e l’offerta del sistema e per renderlo disponibile a tutte le realtà produttive interessate, dalla piccola azienda agricola con annesso laboratorio, caseificio o agrigelaterie, fino alle industrie multinazionali, per favorire nuove assunzioni e per internazionalizzare l’azienda.

Waxy è una startup/pmi innovativa italiana focalizzata sullo sviluppo di impianti e macchinari volti alla riduzione dei consumi di acqua, di energia nell’ambito dei sistemi di sanificazione microbiologica dei liquidi alimentari e di alimenti; tali impianti hanno anche l’obiettivo di preservare ai massimi livelli quelle che sono le caratteristiche compositive, nutrizionali ed organolettiche degli alimenti, in modo da mantenerne la naturalità con le migliori garanzie igienico sanitarie. Infine, Waxy si è proposta fin dai suoi primi passi l’obiettivo di garantire una migliore efficienza dei sistemi produttivi industriali, attraverso i quali siano possibili obiettivi di ricerca, promozione, e diffusione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni al fine che esse possano perseguire obiettivi e risultati di rigenerazione dei sistemi naturali e sociali, in particolare nel settore dell'economia "verde" ("green economy").. Per maggiori informazioni, visitate www.wirsystem.com/

Sud Speed Up è un Venture Builder italiano, specializzato in accelerazione di Startup in fase seed.

CDP Venture Capital SGR è una SGR partecipata al 70% di CDP Equity e al 30% da Invitalia nata con l’obiettivo di costruire l’Italia di domani, mettendo l’innovazione al centro dello sviluppo economico del Paese, investendo su una nuova generazione di imprenditori, per riconquistare il ruolo propulsivo in tutti i campi creativi, della scienza e della tecnologia che da sempre ci hanno contraddistinto. CDP Venture Capital gestisce 13 di fondi investimento, per oltre 3,5 miliardi di euro di risorse che sostengono le imprese innovative in tutte le fasi del loro ciclo di vita, realizzando investimenti sia diretti che indiretti (fondi di fondi).

Gruppo Granarolo rappresenta il primo gruppo agroalimentare a capitale italiano e uno dei più importanti operatori dell'industria alimentare in Italia. Conta 15 siti produttivi dislocati sul territorio nazionale, 2 siti produttivi in Francia, 3 in Brasile, 1 in Nuova Zelanda, 1 nel Regno Unito, 1 in Germania e 1 negli Stati Uniti. Rappresenta la più importante filiera italiana del latte direttamente partecipata da produttori associati in forma cooperativa. Riunisce infatti oltre 503 allevatori produttori di latte, un’organizzazione di raccolta della materia prima alla stalla con ca. 100 autocisterne, 580 automezzi per la distribuzione, che movimentano 900 mila tonnellate/anno e servono quotidianamente circa 50 mila punti vendita presso i quali 20 milioni di famiglie italiane acquistano prodotti Granarolo. La compagine societaria è così composta: Granlatte 63,14%, Fondo Nazionale Strategico 15,27%, Intesa Sanpaolo S.p.A. 14,95%, Enpaia 4,58%, Azioni Proprie 2,06%.