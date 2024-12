Digitale: venerdì alla Luiss VII edizione Premio Italia-Informa

07 dicembre 2024 a

Ci sono anche Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, e Andrea Margelletti, presidente del Cesi, tra i premiati della settima edizione del Premio Italia-Informa, che assegna un riconoscimento alle eccellenze del nostro Paese. Il tema di quest'anno è 'Intelligenza Artificiale, Etica e Tecnologia: la centralità della Persona e il futuro dell'Era digitale'. La cerimonia è in programma venerdì 6 dicembre al Campus Luiss alle 18 e sarà condotta da Roberto Inciocchi. Tra i premiati Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici e direttore generale Gallerie d'Italia del Gruppo Intesa Sanpaolo, Simone Gamberini, presidente di Legacoop nazionale, Pasquale Salzano, presidente di Simest, e Gabriele Villa, amministratore delegato di Mit Sim. Premio per l'economia da Maria Patrizia Grieco, presidente di Assonime, e il premio Rinascimento Italia dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Tra gli ospiti Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita.