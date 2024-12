Lo studio di Intesa Sanpaolo col Centro Enaudi: aumentano gli italiani che risparmiano

12 dicembre 2024 a

Aumentano gli italiani che risparmiano: nonostante le incertezze di natura geopolitica, il 59,4% degli italiani dichiara di aver risparmiato nei dodici mesi precedenti l’indagine, in netto progresso rispetto al 53,5% del 2022 e al 54,7% del 2023, ma cala lievemente la quota media di reddito risparmiata (11%, dal 12,6). Tra il 2023 e il 2024 cresce anche l’inclinazione delle famiglie italiane verso le obbligazioni: la relativa quota nei portafogli sale dal 28 al 34%. Flette invece la percentuale di chi opera in azioni (dal 6 al 5,6%). È quanto emerge dall’Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2024, presentata da Intesa Sanpaolo con il centro Einaudi. La ricerca è condotta su un campione rappresentativo, distribuito su tutto il territorio nazionale, di circa 1.000 intervistati (in possesso di un conto corrente bancario o postale) che decidono gli investimenti finanziari della famiglia e mette in luce comportamenti e opinioni in merito al risparmio e agli investimenti.

La fotografia scattata dall’indagine vede il 95% degli intervistati confermare la propria indipendenza finanziaria, sia pure con sensibili differenze di genere, livello di istruzione, professione e fasce di età. Anche nel 2024 la sicurezza rimane una priorità per gli investitori: il 65% la reputa la prima caratteristica cui prestare attenzione quando si investe. La liquidità si colloca al secondo posto. Cala invece il grado di diversificazione dei portafogli; si allunga l’orizzonte temporale degli investimenti. E tra gli investimenti alternativi, l’interesse catturato appare limitato: i metalli preziosi rimangono la scelta più popolare, seguiti dagli investimenti etici ed Esg. Dopo un 2023 che aveva visto un risveglio di attenzione da parte degli italiani verso gli argomenti economico/finanziari, i dati 2024 si riportano su valori storici, con il 30 % degli intervistati che si dichiara «per niente interessato» agli argomenti di economia e finanza.