Attività fisica e salute: proposta di legge per un articolato programma di prevenzione

Il Presidente della Federazione italiana ed europea di medicina dello sport, On. Maurizio Casasco, ha presentato una proposta di legge finalizzata al miglioramento del benessere psicofisico e dello stato di salute della popolazione attraverso un programma di azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria per il contrasto e il trattamento delle principali patologie croniche non trasmissibili.

La proposta di legge si articola in tre livelli di intervento: 1) in assenza di fattori di rischio o di malattie croniche non trasmissibili (prevenzione primaria), i medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS) promuovono programmi di esercizio fisico in conformità ai protocolli che saranno messi a disposizione dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), quale unica società scientifica di medicina dello sport riconosciuta dal Ministero della Salute; 2) in caso di malattie croniche non trasmissibili o di fattori di rischio (prevenzione secondaria), i MMG e i PLS indirizzano il proprio assistito ai medici specialisti di branca che, a loro volta, possono collaborare con lo specialista in medicina dello sport per la prescrizione della giusta dose di esercizio fisico, che sarà personalizzato e differenziato in base ai parametri clinici e funzionali del soggetto, in conformità ai protocolli FMSI; 3) i pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere, affetti da malattie acute ad evoluzione in patologia cronica o da processi evolutivi di patologie croniche, saranno inviati, già nel corso del ricovero oppure dal proprio MMG o PLS alla dimissione, per la riabilitazione e il recupero funzionale (prevenzione terziaria) allo specialista in medicina dello sport, che opera in coordinamento con lo specialista di branca per la prescrizione personalizzata di esercizio fisico in conformità ai protocolli FMSI. La proposta di legge, per favorire la massima diffusione dell’attività fisica per le sole finalità di prevenzione primaria e secondaria, propone anche l’utilizzo delle strutture idonee delle federazioni sportive nazionali, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. La somministrazione dei programmi di prescrizione, nei casi di prevenzione secondaria e terziaria, è effettuata dai chinesiologi in possesso della laurea magistrale sotto la supervisione dello specialista in medicina dello sport. La proposta di legge evidenzia il valore preminente dell’esercizio fisico come elemento fondante della salute fisica e mentale della popolazione, ma anche come strumento per la riduzione della spesa sanitaria e ne propone, perciò, l’inserimento nei livelli essenziali di assistenza.