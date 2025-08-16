Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Thiago Motta, che fine ha fatto? Ecco dove è riapparso

sabato 16 agosto 2025
Thiago Motta, che fine ha fatto? Ecco dove è riapparso

1' di lettura

"Oggi è un giorno speciale. Con grande onore abbiamo accolto la richiesta di residenza di Thiago Motta, rendendolo a tutti gli effetti un nostro concittadino". Che fine ha fatto l'ex tecnico della Juventus? L'italo-brasiliano era stato esonerato dopo le brutte sconfitte dei bianconeri contro Atalanta e Fiorentina E dopo l'uscita anzitempo della Vecchia Signora dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli, non proprio una big del nostro campionato. Oggi è finalmente riapparso a Sutri, un piccolo comune di settemila abitanti in provincia di Viterbo.

Come spiega il Corriere della Sera, l'ex allenatore della Juventus è diventato a tutti gli effetti un cittadino di Sutri. Nel cuore della Tuscia, il borgo laziale è conosciuto per il parco archeologico, le rovine della civiltà etrusca, la Necropoli, l’Anfiteatro romano, il tempio pagano Mitreo e Villa Savorelli, antica residenza nobile rinascimentale. "Avere Motta tra i cittadini di Sutri rappresenta un motivo di orgoglio per l’amministrazione comunale e per tutta la città. La scelta di Thiago di vivere qui è un segnale importante - ha spiegato il primo cittadino di Sutri -. Significa che il nostro territorio ha ancora la capacità di attrarre personalità di rilievo, che ne riconoscono la bellezza e il valore umano".

Sandro Tonali alla Juve, clamorosa accelerazione: cosa sta succedendo

Sandro Tonali torna nei pensieri della Juventus. È il grande sogno bianconero, difficile da realizzare ma non imp...

Thiago Motta è ancora sotto contratto con la Juventus, visto che è stato esonerato e nel frattempo non ha trovato una nuova squadra. A Torino, invece, allena Igor Tudor, riconfermato dopo l'obiettivo Champions raggiunto la scorsa stagione.

1124x811

Ex Federico Chiesa, la frecciata alla Juventus: "Mi ha penalizzato"

Ai saluti Juventus, Alisha Lehmann saluta: "Un posto speciale nel mio cuore"

Tam-tam Sandro Tonali alla Juve, clamorosa accelerazione: cosa sta succedendo

tagjuventusthiago motta

Ex Federico Chiesa, la frecciata alla Juventus: "Mi ha penalizzato"

Ai saluti Juventus, Alisha Lehmann saluta: "Un posto speciale nel mio cuore"

Tam-tam Sandro Tonali alla Juve, clamorosa accelerazione: cosa sta succedendo

ti potrebbero interessare

3072x2143

Federico Chiesa, la frecciata alla Juventus: "Mi ha penalizzato"

811x520

Juventus, Alisha Lehmann saluta: "Un posto speciale nel mio cuore"

L.P.
1400x933

Sandro Tonali alla Juve, clamorosa accelerazione: cosa sta succedendo

1400x933

Dusan Vlahovic, Juventus disperata: lo "schiaffo" del Manchester United