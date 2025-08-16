Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Ademola Lookman, la rivelazione di Ivan Juric: "Cosa mi ha detto"

sabato 16 agosto 2025
Ademola Lookman, la rivelazione di Ivan Juric: "Cosa mi ha detto"

1' di lettura

Tra le svariate telenovelas di questa sessione di calciomercato estivo, quella che riguarda il trasferimento di Ademola Lookman dall'Atalanta all'Inter. La famiglia Percassi ha fatto sapere che il nigeriano può partire solo a fronte di un'offerta che possa soddisfare i desideri della società. Il Biscione non è disposto a sborsare così tanti milioni, ma conta sulla volontà del giocatore. L'ex Leicester non si sta più allenando con i compagni, ha tolto ogni tipo di riferimento alla Dea sulle sue pagine social e ha pubblicato una lettera molto dura nei confronti della dirigenza atalantina.

Intanto il neo tecnico della Dea Ivan Juric ha parlato del caso Lookman, a poche ore dall'ultima amichevole estiva in programma contro la Juventus. "Non credo che arriverà qualcuno capace di replicare in un colpo solo i numeri di Retegui o Lookman - ha spiegato ai cronisti l'ex Toro -. Ma dobbiamo rinforzarci con intelligenza e ampliare le soluzioni. Chi è già qui può crescere e avvicinarsi a quel livello. Con me è stato corretto - ha concluso -, mi ha spiegato il suo pensiero.

Ademola Lookman dice "no": patto con l'Inter, Atalanta nei guai

...

Intanto l'Atalanta starebbe pensando a un grande ritorno. Stando a quanto è circolato, la Dea avrebbe offerto 12 milioni di euro alla Fiorentina per riportare un bergamasco Robin Gonsens.

Inter, Beppe Bergomi: "Dubbi su lookman-Inter, c'è da stare Allegri"

Beppe Bergomi, ora talentuosa voce di Sky, che Billy Costacurta (unico in Italia) chiama Giuseppe, nel pianeta calcio &e...

TENDENZA FRUSTRANTE La Premier dei Leoni divora il nostro mercato

L'intervista Inter, Beppe Bergomi: "Dubbi su lookman-Inter, c'è da stare Allegri"

Ai saluti Juventus, Alisha Lehmann saluta: "Un posto speciale nel mio cuore"

tagatalantainterademola lookmancalciomercato

TENDENZA FRUSTRANTE La Premier dei Leoni divora il nostro mercato

L'intervista Inter, Beppe Bergomi: "Dubbi su lookman-Inter, c'è da stare Allegri"

Ai saluti Juventus, Alisha Lehmann saluta: "Un posto speciale nel mio cuore"

ti potrebbero interessare

1263x676

La Premier dei Leoni divora il nostro mercato

Claudio Savelli
786x437

Inter, Beppe Bergomi: "Dubbi su lookman-Inter, c'è da stare Allegri"

Leonardo Iannacci
811x520

Juventus, Alisha Lehmann saluta: "Un posto speciale nel mio cuore"

L.P.
3072x2090

Milan, Hojlund apre al trasferimento: cosa manca per chiudere

L.P.