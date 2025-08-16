Ademola Lookman, la rivelazione di Ivan Juric: "Cosa mi ha detto"

Tra le svariate telenovelas di questa sessione di calciomercato estivo, quella che riguarda il trasferimento di Ademola Lookman dall'Atalanta all'Inter. La famiglia Percassi ha fatto sapere che il nigeriano può partire solo a fronte di un'offerta che possa soddisfare i desideri della società. Il Biscione non è disposto a sborsare così tanti milioni, ma conta sulla volontà del giocatore. L'ex Leicester non si sta più allenando con i compagni, ha tolto ogni tipo di riferimento alla Dea sulle sue pagine social e ha pubblicato una lettera molto dura nei confronti della dirigenza atalantina.

Intanto il neo tecnico della Dea Ivan Juric ha parlato del caso Lookman, a poche ore dall'ultima amichevole estiva in programma contro la Juventus. "Non credo che arriverà qualcuno capace di replicare in un colpo solo i numeri di Retegui o Lookman - ha spiegato ai cronisti l'ex Toro -. Ma dobbiamo rinforzarci con intelligenza e ampliare le soluzioni. Chi è già qui può crescere e avvicinarsi a quel livello. Con me è stato corretto - ha concluso -, mi ha spiegato il suo pensiero.