Sinner, Atmane scatenato: "Ha due braccia e due gambe"

Sinner "ha due braccia e due gambe come me": questo lo spirito con cui il francese Terence Atmane si sta preparando alla semifinale contro il numero uno al mondo a Cincinnati, Poi ha aggiunto che mal che vada, può comunque consolarsi perché "qui sto guadagnando un sacco di soldi". Il 23enne francese non ha sponsor tecnici ed è 136° al mondo nel ranking. Lo chiamano il "mago" per i trucchi che sa fare con le carte. Inoltre, si dice abbia un quoziente intellettivo fuori dal comune: 158, al di sopra della media.

Secondo il connazionale Gasquet, tra le sue doti ci sarebbe un dritto forte su tutte le superfici. In semifinale ci è arrivato dopo aver battuto Rune nei quarti. Al momento del trionfo, ha scritto sull'obiettivo della telecamera una domanda ironica: è il paradosso di Fermi? Una citazione colta che fa riferimento al fatto che il suo percorso a sorpresa nel Masters 1000 potrebbe essere la riprova che da qualche parte nell'universo esistono altre forme di vita. E lui che viene dal nulla sarebbe la prova concreta che gli alieni esistono.