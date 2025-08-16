Sinner, Atmane scatenato: "Ha due braccia e due gambe"

Sinner "ha due braccia e due gambe come me": questo lo spirito con cui il francese Terence Atmane si sta preparando alla semifinale contro il numero uno al mondo a Cincinnati, Poi ha aggiunto che mal che vada, può comunque consolarsi perché "qui sto guadagnando un sacco di soldi". Il 23enne francese non ha sponsor tecnici ed è 136° al mondo nel ranking. Lo chiamano il "mago" per i trucchi che sa fare con le carte. Inoltre, si dice abbia un quoziente intellettivo fuori dal comune: 158, al di sopra della media.
Secondo il connazionale Gasquet, tra le sue doti ci sarebbe un dritto forte su tutte le superfici. In semifinale ci è arrivato dopo aver battuto Rune nei quarti. Al momento del trionfo, ha scritto sull'obiettivo della telecamera una domanda ironica: è il paradosso di Fermi? Una citazione colta che fa riferimento al fatto che il suo percorso a sorpresa nel Masters 1000 potrebbe essere la riprova che da qualche parte nell'universo esistono altre forme di vita. E lui che viene dal nulla sarebbe la prova concreta che gli alieni esistono.
Jannik Sinner, il botta e risposta serrato: "Ferrara? Ne avevo bisogno"Jannik Sinner ha affrontato le domande sul ritorno nel suo staff del preparatore atletico Umberto Ferrara, precedentemen...
In effetti, eliminando dal torneo giocatori sulla carta molto più forti di lui, Atmane si è davvero rivelato la sorpresa di questa edizione del trofeo americano. Prima ha sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka e poi l'italiano Flavio Cobolli, il brasiliano Joao Fonseca, lo statunitense Taylor Fritz e infine il danese Holger Rune. Con queste vittorie, a prescindere da come andrà con Sinner, raggiunge il 69° posto al mondo. "Mi pago tutto. E questo torneo mi sta facendo guadagnare tanti soldi, importantissimi per la mia carriera", ha confessato il tennista in un'intervista a L'Equipe.
Quando gli hanno chiesto cosa si provi a sfidare un tennista del calibro di Sinner, lui ha risposto con sicurezza: "Continuo a non pormi limiti e a divertirmi tantissimo in campo. Non vedo l'ora che arrivi sabato per la semifinale. Dopo aver battuto il numero 4 e il numero 9 nel ranking, potrò misurarmi con il numero 1 al mondo. Sinner è il più forte in questo momento, vince gli Slam, complimenti a lui… ma ha due braccia e due gambe come me. E io ho nulla da perdere".