"Il vento e il leone": una signora americana viene rapita  assieme ai figli da uno sceicco

Giorgio Carbone 09 marzo 2025 a

IL VENTO E IL LEONE Raimovie ore 21.10 Con Sean Connery, Candice Bergen e Brian Keith. Regia di John Milius. Produzione USA 1975. Durata: 2 ore

LA TRAMA In Marocco nel 1904 una signora americana viene rapita assieme ai figli da uno sceicco berbero e si trova presto coinvolta in una lotta tribale. Niente paura, il presidente Teddy Roosevelt manda a liberarla i marines.Il vento del titolo è Roosevelt, il leone è lo sceicco che può sfogarsi a ruggire ma non può farcela contro il nascente imperialismo americano

PERCHE' VEDERLO perchè allora Milius come regista e sceneggiatore era al suo top e può sfogarsi mettendo in scena due personaggi "più grandi della vita". Su Roosevelt sarebbe tornato per raccontare una sua impresa anche più famosa, la guerra di Cuba.