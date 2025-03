MFE lancia un'offerta per crescere in ProSiebenSat.1. Pier Silvio Berlusconi: "Serve un cambio di passo"

MFE-MEDIAFOREUROPE annuncia il lancio di un’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria su ProSiebenSat.1 con l’obiettivo di salire di quota e rafforzare la propria presenza nella Società, contribuendo attivamente alla crescita e allo sviluppo del broadcaster tedesco. «Serve un cambio di passo - ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, ceo di MFE-MEDIAFOREUROPE -. Riteniamo che ProSiebenSat.1 abbia bisogno di un azionista solido che possa mettere a disposizione competenze e esperienza nel settore, contribuendo attivamente al suo percorso di crescita. L’intenzione di aumentare la nostra quota azionaria e la conseguente Offerta Pubblica di Acquisto è indispensabile per poter concretamente affiancare ProSieben con un approccio costruttivo e creare valore a beneficio di tutti gli azionisti, prima che sia troppo tardi. Per decenni molte grandi aziende italiane sono state conquistate da multinazionali straniere. Quello di MFE è uno dei pochi casi in cui è un'azienda italiana a investire con coraggio all’estero, oltretutto in un mercato rilevante come quello tedesco. Una sfida ancor più complessa perché in un settore iper-competitivo come quello dei Media. Da anni molti danno la televisione commerciale per superata, a causa della frammentazione del pubblico, della crescita del digitale e della sempre maggiore presenza dei giganti del Web. Ma, al contrario, MFE è uno dei pochi broadcaster in Europa che ha realmente creato valore. Abbiamo seguito una strategia definita e concreta: concentrarci sul core business, ovvero la vendita pubblicitaria attraverso un prodotto televisivo nazionale, caldo e moderno, fruibile su tutte le altre piattaforme. Nel tempo abbiamo creato un sistema di comunicazione crossmediale unico, che va dalla forza della televisione alla radio, dal Web fino alle affissioni digitali. Un sistema che oggi ha un reach in Italia più alto di qualunque competitor, anche di tutte le piattaforme globali. Molti operatori invece, convinti del declino della televisione, hanno diversificato investendo in altri business, soprattutto digitali. E oggi sono in difficoltà. Il prossimo passo è lavorare per estendere la stessa strategia alla Spagna e, in prospettiva, anche alla Germania. L’obiettivo è creare un Gruppo paneuropeo cross-mediale e crossnazionale che si ponga naturalmente come alternativa ai colossi digitali riuscendo nell’ambizioso traguardo di poter competere e di poter crescere. Il nostro faro guida è creare valore nell’interesse di MFE e, nello specifico, di tutti gli azionisti di ProsiebenSat.1».