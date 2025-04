BioSyntex presenta AlgLift™: l'innovativo prodotto nel mercato dei biostimolanti

BioSyntex, azienda all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie a base di microalghe e cianobatteri nel perimetro di BF Spa - il più importante Gruppo agroindustriale italiano - e FINIM S.p.a., presenta a Macfrut 2025 (Rimini, 6-7-8 maggio) AlgLift™, biostimolante naturale di nuova generazione, pensato per rispondere alle sfide ambientali e produttive dell’agricoltura moderna.

AlgLift™ è il risultato di anni di ricerca scientifica e sperimentazione avanzata sulle proprietà benefiche delle micro e macroalghe. Attraverso un processo produttivo innovativo, BioSyntex ha messo a punto una formulazione capace di migliorare la resistenza delle piante agli stress ambientali, stimolare uno sviluppo radicale più robusto e profondo, potenziare la fotosintesi e arricchire la biodiversità microbiologica dei suoli. Il prodotto, di origine naturale e compatibile con i disciplinari dell’agricoltura biologica e dell’agricoltura integrata, rappresenta una soluzione concreta per coltivazioni più resilienti e sostenibili.

Le alghe vengono prodotte attraverso impianti tecnologicamente avanzati progettati per massimizzare l'efficienza fotosintetica e la sostenibilità ambientale. Infatti, le colture avvengono in fotobioreattori che sfruttano sia la luce solare sia sistemi di illuminazione artificiale a LED, consentendo una produzione continua e controllata. L’utilizzo delle alghe permette di produrre biomassa ad alto valore aggiunto in modo efficiente, senza competere con le colture alimentari tradizionali. Le microalghe crescono infatti in spazi limitati, non richiedono suolo agricolo e prevedono un ridotto consumo d’acqua. Durante la fotosintesi assorbono anidride carbonica, contribuendo alla riduzione delle emissioni climalteranti. Grazie alla loro versatilità, trovano applicazione in ambiti come alimentazione, cosmetica, nutraceutica, bioenergia e agricoltura, offrendo soluzioni a basso impatto ambientale. In un contesto in cui il continuo aumento della popolazione mondiale e la carenza di nuove superfici coltivabili richiederà sempre più materie prime provenienti da fonti naturali alternative e da processi eco-sostenibili, le alghe possono quindi rappresentare una soluzione efficiente e sostenibile.

AlgLift™ sarà distribuito direttamente a marchio BioSyntex attraverso canali selezionati, destinati sia al mercato italiano che internazionale. Inoltre, grazie a una collaborazione strategica con CAI – Consorzi Agrari d’Italia, il biostimolante sarà reso disponibile con etichetta personalizzata. Il lancio commerciale su larga scala è previsto a partire dalla fine del 2025, a seguito della conclusione dei test in campo che BioSyntex sta conducendo insieme a CAI per validare ulteriormente l’efficacia del prodotto in diverse condizioni agronomiche e in diverse tipologie di culture.

Il principale valore aggiunto di questo prodotto innovativo risiede nel fatto che le alghe – utilizzate da molti anni in agricoltura - hanno una qualità di bio stimolazione della pianta che è in grado di aiutarla a ridurre lo stress derivante dai fattori ambientali esterni, come ad esempio gli sbalzi di temperatura sempre più frequenti. Una soluzione naturale ma allo stesso tempo innovativa che può apportare un significativo incremento di produttività per l’agricoltore.

Attraverso AlgLift™, BioSyntex conferma il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni ad alto valore aggiunto, capaci di coniugare la produttività agricola con la tutela delle risorse naturali. La ricerca sulle microalghe e sui cianobatteri, da sempre cuore dell’attività aziendale, si traduce così in un prodotto che guarda al futuro dell’agricoltura, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più attento alla sostenibilità, alla salute del suolo e alla qualità delle produzioni.

BioSyntex sarà presente a Macfrut presso il Padiglione A1 – Stand 134.