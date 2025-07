Barriere stradali, Ansfisa: più manutenzione e controlli per garantire la sicurezza

Si svolge oggi a Milano, ospitato presso la Sala Belvedere “Silvio Berlusconi” di Palazzo Lombardia, l’incontro tecnico organizzato da ANSFISA, dal titolo “Prestazioni delle barriere: dai campi prova alla strada”. Una giornata di approfondimento che promuove il confronto tra istituzioni, gestori, imprese del settore, professionisti, accademici e rappresentanti del mondo giuridico sui dispositivi di ritenuta stradale, con particolare attenzione all’evoluzione normativa, alle criticità gestionali, alle nuove tecnologie, alle buone pratiche da condividere.

Tra le presenze istituzionali più rilevanti, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, l’Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Massimo Sessa e il Direttore di ANSFISA Domenico Capomolla.

Nel corso dell’evento viene ribadita la funzione cruciale svolta dai dispositivi di sicurezza passiva, fra cui le barriere, nella riduzione delle conseguenze degli incidenti. Quando l’impatto non può essere evitato, questi sistemi rappresentano l’ultima difesa per contenere i danni a cose e persone. Tuttavia, non basta affidarsi a prodotti omologati: è fondamentale garantirne l’efficacia nel tempo attraverso valutazioni professionali, verifiche sul campo e una manutenzione programmata e puntuale.

A questo si collega il tema della disomogeneità territoriale nella gestione delle infrastrutture, in considerazione che le autostrade e le strade statali, in gran parte adeguate, rappresentano solo il 4% della rete viaria nazionale. Le criticità maggiori si concentrano sulla rete secondaria, gestita dagli enti locali che sono spesso in difficoltà per carenze economiche, organizzative e professionali. “Rimangono comunque delle realtà – sottolinea Capomolla - in cui bisogna provvedere a sistemare alcuni dettagli tecnici dell’arredo stradale che potrebbero compromettere l’efficienza totale delle barriere. Questa casistica di situazioni anomale si può osservare ovunque e richiede interventi tempestivi.”

L’attenzione si rivolge poi al quadro normativo di riferimento. Pur disponendo di riferimenti articolati, aggiornati nel tempo e recentemente evidenziati dalle circolari che proprio ANSFISA ha prodotto allo scopo di chiarire il quadro complessivo, ci sono ancora delle aree di miglioramento dal punto di vista regolatorio. Tra le condizioni che determinano possibili criticità ci sono, ad esempio, le transizioni tra sistemi differenti di dispositivi e la differenza tra condizioni reali di impatto e quelle previste nei crash test. In risposta a queste lacune, ANSFISA propone l’avvio di un gruppo di lavoro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’obiettivo di armonizzare e integrare la normativa, anche alla luce delle esigenze di gestione dell’esistente.

L’efficacia della normativa, tuttavia, non può prescindere dalla manutenzione degli impianti: l’Agenzia vuole sottolineare quindi l’importanza di valutazioni del rischio dettagliate, indicando ai gestori stradali la necessità di dotarsi di piani esecutivi per la verifica e l’adeguamento dei dispositivi, specie nei tratti più critici come cavalcavia o strade in prossimità di canali e pendii.

A supporto dell’attività di promozione della cultura della sicurezza e per contribuire alla diffusione della conoscenza tecnica, l’Agenzia ha avviato anche la pubblicazione dei Quaderni di ANSFISA, redatti a cura dei suoi tecnici ed esperti. Si tratta di approfondimenti dedicati a specifiche tematiche tecniche e normative.

In occasione di questo incontro viene presentato e consegnato il volume dedicato ai dispositivi di ritenuta, la cui efficienza richiede attenzione e cura in tutte le fasi, dalla progettazione alla manutenzione. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere una cultura tecnica consapevole e fornire ai gestori strumenti operativi per una gestione più efficace e sicura delle infrastrutture.

“La sicurezza stradale è un fattore tecnico e culturale” ha ricordato Capomolla “e richiede un approccio integrato che comprenda risorse, formazione e programmazione. È necessario lavorare su tutti questi fronti nell’ottica di elevare e uniformare gli standard di questi dispositivi su tutta la rete, puntando anche ad una manutenzione efficace dell’esistente. Attraverso un’azione puntuale di monitoraggio e verifica, si devono pianificare gli interventi e risolvere velocemente le situazioni più critiche e rischiose. Come ANSFISA, continueremo a impegnarci per costruire regole eque, semplici e applicabili per tutti, promuovendo un’evoluzione normativa in grado di rispondere concretamente alle esigenze di sicurezza dell’intera rete viaria nazionale”.

“La sicurezza è un elemento fondamentale da considerare in ogni fase del ciclo di vita di un’opera: dalla progettazione, individuando le possibili criticità, alla realizzazione sino alla fase di esercizio – dichiara l’Assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi -. Quando si costruisce un’opera bisogna prevedere e mantenere i costi di manutenzione. Le scelte politiche sono fondamentali dovendo calcolare, prevedere e stanziare le risorse adeguate a mantenere in efficienza nel tempo le infrastrutture, la cui vita utile deve essere di decine di anni. Il rapporto con ANSFISA è sostanziale per tutti gli operatori del settore per interventi di sviluppo e manutenzione, a garanzia della sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie”.

“La sicurezza stradale non può più essere solo percepita, ma deve essere misurabile e fondata su evidenze tecniche, sperimentali e tracciabili. È in questa direzione che stiamo lavorando, e la collaborazione con ANSFISA si conferma essenziale per garantire l’applicazione concreta delle norme e la protezione della vita umana su tutto il territorio nazionale”. Lo dice il Sottosegretario di Stato, con delega al Cipess, Alessandro Morelli.

Durante il suo intervento, il senatore ha sottolineato l’impegno del Ministro Salvini nella modernizzazione del Codice della Strada e ha ricordato l’introduzione dell’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di guida in stato di ebbrezza: “Una misura concreta, educativa e preventiva che ci pone tra i Paesi più avanzati nella lotta contro l’abuso di alcol alla guida”, ha ribadito.

Morelli ha poi annunciato due importanti novità introdotte con il recente Decreto Infrastrutture: Il rifinanziamento del Fondo per i piccoli comuni, con 10 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza di ponti e strade critiche anche per il 2026, e il riordino della normativa sugli autovelox, per contrastare l’attuale confusione normativa e garantire uno strumento realmente efficace per la prevenzione.