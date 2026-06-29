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Como forte su Liberali e Chalobah

lunedì 29 giugno 2026
Como forte su Liberali e Chalobah

1' di lettura

Il Como non ha alcuna intenzione di fermarsi all’acquisto di Nico Paz, ripreso dal Real Madrid in cambio della bellezza di 60 milioni di euro. Il club degli Hartono è al lavoro anche per rinforzare la difesa: l’obiettivo principale è Trevoh Chalobah, classe 1999 di proprietà del Chelsea che piace anche ad altre squadre italiane. Per anticipare la concorrenza il Como avrebbe offerto 25 milioni più bonus, ma i Blues ne chiedono almeno 30 di parte fissa.

Nel caso in cui i lariani non riuscissero ad affondare il colpo per Chalobah, potrebbero virare su Davinson Sanchez, difensore del Galatasaray con un passato in Premier League che al momento sta vivendo il Mondiale da protagonista con la Colombia. Inoltre il Como ha palesato interesse per Franjo Ivanovic, attaccante 22enne del Benfica che ha messo a segno 8 gol in 42 presenze nella passata stagione. A proposito di giocatori offensivi, non è escluso che i lariani portino a casa anche Mattia Liberali: la clausola da 6 milioni (con il 50% destinato al Milan) per prenderlo dal Catanzaro è molto invitante, tenendo in considerazione il talento del giocatore e la sua utilità per la lista Champions.

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calciomercato

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