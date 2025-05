Dal sottotetto alla sentenza: tutte le ombre sull’omicidio di Elisa Claps

Uccisa e nascosta nel sottotetto della chiesa, ritrovata solo 17 anni dopo la scomparsa. Il caso di Elisa Claps ha attraversato tre decenni e, ancora oggi, è sospeso tra la verità giudiziaria e le ombre di un possibile depistaggio, condito da errori nella prima fase delle indagini. Non solo l’orrore dell’omicidio in sé, che vide come vittima una ragazzina: dopo oltre trent'anni sono ancora tanti gli interrogativi che ruotano attorno alle investigazioni iniziali di quello che oggi definiremmo un femminicidio. Omissioni, ritardi, negligenze, sospetti, false testimonianze. Per questo l’omicidio della 16enne è ancora oggi una delle vicende giudiziarie più controverse e dolorose della cronaca italiana.

Il 12 settembre 1993, Elisa, una studentessa di soli 16 anni, scomparve nel cuore di Potenza, dopo essere entrata nella chiesa della Santissima Trinità. Quella mattina, Elisa disse alla famiglia che sarebbe andata a messa. In realtà, aveva accettato di incontrare Danilo Restivo , un ragazzo del posto che da tempo la corteggiava in modo insistente. L’ultimo luogo in cui fu vista fu proprio la chiesa. Per 17 lunghi anni, la famiglia Claps ha cercato risposte. Nessuna pista portò a una svolta, nonostante indizi e testimonianze puntassero da subito verso Restivo. Ma il suo nome rimase ai margini delle indagini ufficiali.

Da subito, l’inchiesta appare segnata da alcune anomalie. Il luogo in cui Elisa è stata nascosta non era né remoto né inaccessibile: inoltre, le numerose perquisizioni della chiesa non avevano mai portato alla scoperta del corpo, che giaceva lì fin dal primo momento. Solo dopo il coinvolgimento di Restivo nell’omicidio di un'altra donna in Inghilterra, Heather Barnett, le autorità italiane riaprirono il caso di scomparsa e fecero ripartire le indagini per omicidio, che sfociarono nel ritrovamento dei resti della ragazza. Fu allora che, durante dei lavori nella chiesa della Trinità, il cadavere mummificato di Elisa venne ritrovato nel sottotetto, un luogo già ispezionato più volte dalle forze dell’ordine e mai bonificato.

Nel 2011, Danilo Restivo è stato condannato a 30 anni di carcere per l’omicidio di Elisa Claps, pena divenuta definitiva. Una verità giudiziaria che, però, non ha cancellato le ombre di quei 17 anni prima del ritrovamento dei suoi resti. E soprattutto sui racconti di alcuni testimoni, che avevano visto Elisa in due posti diversi contemporaneamente, di fatto allontanando gli investigatori dal luogo in cui era stata uccisa. Emergono, così, ancora oggi, alcuni dubbi su un possibile depistaggio, probabilmente volto a non screditare le autorità ecclesiastiche oppure a coprire l'assassino, o ancora legato alle false testimonianze dovute alla giovane età delle persone interrogate. La famiglia Claps, guidata dalla determinazione del fratello Gildo, ha denunciato per anni quello che è stato definito “un muro di omertà e complicità” che non ha permesso di chiarire la triste vicenda più rapidamente.

