Massimiliano Allegri resta a piedi: il ribaltone che inguaia lui e il Milan

Vincenzo Italiano è un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis. Lo è da cinque anni, da quel Napoli-Spezia 1-2 in cui rimase folgorato dalla bravura di un allenatore all’epoca emergente, al punto da scendere negli spogliatoi per complimentarsi con lui. Qualcuno giura che allora De Laurentiis abbia promesso a Italiano che un giorno avrebbe allenato il Napoli, ma questa sembra più una leggenda metropolitana. Di certo c’è che quel giorno è arrivato, perché Italiano è il nome forte per la panchina partenopea, lasciata vacante da Antonio Conte che, tanto per cambiare, non ce l’ha fatta a rimanere per il terzo anno consecutivo nella stessa squadra. Eppure il tecnico salentino aveva una situazione ideale per provare a vincere ancora: giustamente ha rivendicato i risultati ottenuti nel biennio a Napoli (uno scudetto, una Supercoppa e un secondo posto), ma al tempo stesso si è fermato prima di poter aprire un vero ciclo, che lo portasse a lottare ancora contro l’Inter in un periodo storico in cui Milan e Juventus sono in profonda crisi.

Gli allenatori desiderosi di raccogliere la sua eredità non mancano, a partire proprio da Italiano, che vanta un’ottima carriera, forgiata in una gavetta impeccabile e che ora lo ha portato a voler provare il grande salto. Trapani, Spezia, Fiorentina, Bologna: il tecnico si è migliorato di anno in anno, sia a livello personale che soprattutto di risultati, arrivando anche a vincere una storica Coppa Italia con gli emiliani. Il suo calcio è moderno, a volte fin troppo secondo i critici, e tende a valorizzare i calciatori a disposizione, soprattutto quelli con spiccate doti offensive. Senza andare troppo indietro nel tempo, nel biennio bolognese ha migliorato il rendimento dei vari Beukema, Lucumi, Ndoye, Castro, Odgaardm Rowe e ha addirittura restituito al calcio italiano un Bernardeschi strepitoso. Certo, Napoli non è Bologna o Firenze: il peso della piazza è cresciuto molto negli ultimi anni, con Conte che ha alzato l’asticella e creato aspettative attorno alla squadra al livello delle “strisciate”. Italiano, però, un’occasione se l’è meritata sul campo ed è il profilo ideale per segnare una discontinuità con Conte: il Napoli ha bisogno di meno tensioni e anche di una maggiore attenzione al costo della rosa, che è lievitato negli ultimi due anni per soddisfare le richieste di Conte e ora va riportato entro certi parametri.