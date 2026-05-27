RAI, Muscarella (FNC UGL Comunicazioni): "Bene bilancio 2025, ora cambio di passo"

“Il bilancio Rai 2025 chiuso in attivo per quasi 10 milioni di euro è una buona notizia per tutti lavoratori e per i cittadini che pagano il canone e possono così constatare come l’attuale governance aziendale abbia effettuato un cambio di passo e si stia impegnando con successo in una saggia amministrazione delle proprie risorse” è quanto dichiara il Segretario Generale FNC UGL Comunicazioni, Salvatore Muscarella.

“D’altra parte” prosegue il sindacalista, “questo non è ancora sufficiente per sanare tutti i problemi in essere, a partire dal progressivo deterioramento delle sedi e dei centri di produzione aziendali su tutto il territorio nazionale, di cui la direzione generale in Viale Mazzini è l’esempio più eclatante. Dopo anni di denunce del Sindacato e nonostante nell’arco del tempo vi siano anche stati periodi di espansione economica dell’azienda per mezzo del mercato pubblicitario, solo oggi si mette in sicurezza lo storico immobile dall’amianto. Confido fortemente” prosegue il Segretario “che questo sia solo l’inizio di una rivoluzione di programma e di approccio ai grandi temi di reale interesse dell’azienda e quindi dei lavoratori tutti. La RAI non può più essere vista come un fardello per il sistema paese e, allo stesso tempo, un luogo di saccheggio continuato a favore di posizioni precostituite ed ingiustificabili, che vengono da decisioni del passato e che sottraggono risorse importanti al rinnovamento tecnologico, alla stessa razionalizzazione immobiliare, all’adeguamento delle retribuzioni al costo della vita, ai neoassunti apprendisti. Come Sindacato” conclude Muscarella “sposiamo quindi gli obiettivi sfidanti in ambito industriale che i vertici aziendali stanno individuando e mettiamo in piena disposizione tutta la nostra capacità di collaborazione e controllo affinché però quegli stessi possano produrre risultati di soddisfazione e realizzazione piena per i lavoratori e per l’intera comunità”