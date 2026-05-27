Numero1 Workshop torna a Milano: 150 imprenditori in aula per scrivere un libro con l’AI

Dopo il successo dell’edizione del 23 e 24 maggio 2026, il 10 e 11 ottobre 2026 torna a Milano Numero1 Workshop, evento di riferimento in Italia per chi vuole trasformare le proprie competenze in un libro pubblicabile. Ideato e condotto da Giacomo Bruno, 150 partecipanti selezionati saranno pronti a imprimere la propria esperienza in un libro scritto con l’intelligenza artificiale. Saranno due giorni intensivi in cui ogni imprenditore lavorerà su struttura, titolo, capitoli e prompt avanzati di AI per produrre contenuti long-form di alta qualità, integrando fin da subito le strategie di lancio e funnel marketing per posizionarsi come autorità nel proprio settore.

“L’intelligenza artificiale non sostituisce l’esperienza dell’imprenditore: la amplifica”, spiega Giacomo Bruno, fondatore di Bruno Editore. “Chi arriva a Numero1 porta con sé anni di know-how, casi reali, errori e soluzioni. Il nostro metodo usa l’AI per estrarre tutto questo in modo rapido e strutturato, trasformandolo in un libro che diventa subito uno strumento di posizionamento, di acquisizione clienti e di autorevolezza sul mercato”.

Come precisa lo stesso Giacomo Bruno, il Workshop non è un corso di scrittura creativa, ma un laboratorio operativo. Ogni sessione è costruita per produrre output concreti: dal Titolo al Sommario, fino ai capitoli sviluppati e al piano di lancio con le strategie di marketing editoriale testate da Bruno Editore con oltre 1.200 pubblicazioni e 3.000.000 di lettori.

“Numero1 è la prova che in 48 ore si può passare dall’idea al libro pronto per essere pubblicato“, aggiunge Giacomo Bruno. “Con 150 imprenditori in sala, questa edizione è la più ambiziosa di sempre. Ogni partecipante non rientra a casa solo con un manoscritto: porta con sé un asset strategico che lavorerà per lui nel tempo, generando visibilità, lead e clienti qualificati”.