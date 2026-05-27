Andoni Iraola "verso il no al Milan". Il motivo? Umiliante

Il prescelto dal Milan potrebbe dire no a Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico basco Andoni Iraola, artefice della storica qualificazione in Europa League del piccolo Bournemouth, arrivato sesto nel più competitivo campionato al mondo, la Premier League, secondo la Gazzetta dello Sport non sarebbe affatto convinto della corte dei rossoneri.
Il 44enne spagnolo è il favorito nella successione a Massimiliano Allegri, licenziato in un colpo insieme all'ad Giorgio Furlani, al direttore tecnico Geoffrey Moncada e al direttore sportivo Igli Tare. Il suo addio al Bournemouth è certo e noto da tempo. Il suo profilo, giovane, giochista, emergente, specializzato nel valorizzare giocatori (da rivendere) è quello indicato da Cardinale. Il patron di RedBird e Ibra lo hanno già incontrato di persona. Iraola però sarebbe rimasto perplesso dalla prospettiva del salto in rossonero.
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Al di là di considerazioni tecnico-tattiche che girano in queste ore (il suo modello basato su pressing e intensità è l'esatto opposto delle caratteristiche dei giocatori visti al Milan quest'anno), pare sia poco convinto dal budget a disposizione. Decisamente inferiore a quello che per lui metterebbe sul piatto il Crystal Palace, squadra inglese di mezza classifica, non certo una big, che può contare sulla pioggia di sterline che caratterizza la Premier. E considerato che per adeguarsi alle sue richieste, Cardinale e Ibra dovrebbero effettuare una vera e propria rivoluzione sul mercato, i dubbi di Iraola sembrano ben motivati.
Questa sera, peraltro, il Palace giocherà la finale di Conference League contro il Rayo Vallecano. Solo dopo il match, si capirà qualcosa in più sul futuro in panchina. I londinesi puntano da tempo su Iraola (sul quale ci sono anche Benfica e Bayer Leverkusen) e il loro allenatore, l'austriaco Oliver Glasner, è un altro sul taccuino di Ibra.
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Lo svedese ha anche un altro dossier in mano, quello del direttore sportivo. Sempre la Gazzetta dello Sport riferisce di un incontro con il tedesco Ralf Rangnick, il "guru" della Red Bull che da dirigente ha anche avuto una esperienza poco entusiasmante al Manchester United e che dal 2022 è ct dell'Austria. Nella primavera del 2020 Rangnick era praticamente già un dirigente del Milan, avrebbe sostituito mister Stefano Pioli e si era espresso contro l'acquisto di Ibrahimovic. Solo il finale di stagione entusiasmante dei rossoneri fece saltare tutto. Ora Zlatan lo vorrebbe come responsabile dell'area sportiva. Uno dei tanti cortocircuiti rossoneri.