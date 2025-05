Giò Urso virale su TikTok: "Milano non è più sicura, cittadini e imprenditori stanchi"

"Mi sono sempre rimboccato le maniche sin da ragazzo". Parla Giò Urso, imprenditore milanese, molto conosciuto nella movida della città. Che difende e vuole diversa: "La sicurezza in città è uno dei veri problemi". Urso conosce benissimo la Milano by night che con le escalation criminali sta diventando una delle città più pericolose.

Imprenditori e cittadini preoccupati per furti e rapine. "Un tempo, anni fa, non era così", continua Urso. Che oggi opera nel settore del lusso. "Organizzavo feste ed eventi nei più prestigiosi Hotel Boscolo, Principe di Savoia” nel periodo estivo ero entrato nello staff del Billionaire, arrivato a quel punto anche se molto giovane ho deciso di fare qualcosa per la mia città, sono sempre stato attratto dalla politica, stimolato dai consensi che raccoglievo e dai miei risultati mi candido al consiglio di zona e ottengo numerose preferenze", aggiunge. Urso, da poco, ha compiuto 36 anni. Sabato 17 Maggio al Jasmine di Milano ha festeggiato alla mezzanotte: il PR meneghino è ormai un punto di riferimento. Gli invitati, oltre duecento persone selezionate dal festeggiato, sono stati accolti da un Royal buffet curato dallo chef Tony Zingri. Ostriche, champagne, scampi, sushi hanno inaugurato la serata, che poi si è spostata al tavolo "Fatturage" dove è esplosa la festa.