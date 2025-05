Il nuovo decalogo della seduzione con l’esperto Luca Fiocca

Estate, tempo di conquiste; lo sa bene Luca Fiocca, architetto nella vita e autore del saggio “Se è tortora all'acqua torna” -IKONOS Edizioni, che insegna l’arte dell’approccio in un decalogo di consigli di seduzione, tratti da una lunga esperienza, conoscenza del mondo femminile e studio dei tre grandi seduttori da seguire, cioè Giacomo Casanova, Giovanni Rovai e Rodolfo Valentino.

Il vero sciupafemmine, secondo lui, non deve destare invidia o essere antipatico, l’assioma cena/letto, poi, non è sempre valido -è più importante essere che apparire con ostriche e champagne. Meglio presentarsi a un party con una donna che possa stimolare la gelosia delle altre e quindi la competizione, una fedele amica che non tradisca le nostre aspettative e che all'occorrenza distragga la nuova compagna per volare su altri lidi.

La tecnica di seduzione va scelta in base alla donna da conquistare, anche all'abbigliamento e agli accessori, come la cavigliera, perché secondo Fiocca lo spessore

del laccio è direttamente proporzionale al grado di sensualità femminile.

La seduzione d'estate si inizia alla mattina, sulla spiaggia, dove è necessario accendere il proprio ecoscandaglio mentale, facendo una passeggiata e individuando il probabile bersaglio, essendo sempre informati sull'ultimo best seller per iniziare una conversazione interessante. Altri luoghi ideali per la conquista sono le mostre d’arte, o il mercato, dove si può creare una casualità di approccio.

“I miei comandamenti non sono scesi da un monte, ma forse da un attico vista tramonto, con un calice in mano e un sorriso ambiguo stampato in faccia”-dice l’autore che nel titolo riprende un modo di dire salentino, metafora sul coraggio anche associato alla donna che abbandona il proprio uomo. “Sì, perché come la tortora non può stare senza acqua, così la donna ha bisogno di amore” -sottolinea l’autore. Le donne, tra l’altro, leggendo il breviario di Fiocca, avranno finalmente un’arma in più per

capire le tattiche maschili e per ideare, quindi, con le dovute contromosse, la strategia migliore.

“Sono dieci comandamenti, come da copione, ma scolpiti sul marmo dell’esperienza, non del moralismo” - continua Fiocca -mai porre una domanda se non conosci già la risposta — il seduttore non cerca conferme, offre oracoli. Cogli l’attimo e approccia a tempo e a volo — l’indecisione è l’afrodisiaco delle sconfitte. Crea coincidenze, spacciandole per destino — lei deve credere che siete anime gemelle, non stalker algoritmici. Improvvisa, ma con finezza — l’arte è saper fingere che nulla sia studiato. La vera donna disponibile è quella che ha già fatto un giuramento a un altro. Diversifica in amore come in finanza — mettere tutte le emozioni in un solo cuore è un

investimento fallimentare. L’imbrunire è l’ora d’oro del desiderio — tutto ciò che accade dopo il tramonto ha un valore doppio.

La cavigliera: semaforo acceso sul piede del peccato — osserva i dettagli, lì si annida la verità. La donna amica e complice è la compagna d’avventura per eccellenza, sorprendentemente versatile. Meglio a volte una frisella che un’aragosta — il fascino non sta nel prezzo, ma nel segno che lasci”. Come è cambiata la seduzione e cos’è oggi? “La seduzione è mutata come mutano i vestiti: cambia stoffa, ma resta sempre il desiderio di nudo sotto. Viviamo tempi veloci, dove i like contano più dei palpiti e gli emoji hanno preso il posto delle lettere d’amore. Ma il fascino vero, quello che fa tremare le ginocchia e battere il cuore? Quello non passa mai di moda. Casanova era un libertino sì, ma con una generosità da imperatore decadente. Regalava sogni, attimi, bugie eleganti. Non disdegnava le monete, ma dava emozioni vere senza calcolo, come si gettano i fiori a una diva sul palco. Vuoi sedurre? Fai un gesto gratuito. Compra una rosa da quella signora fuori dal teatro. Non perché sei obbligato, ma perché lei merita un piccolo stupore. Sì, lo so, è un gesto demodé. Ma anche il vinile è tornato di moda, e allora perché no? Le buone maniere sono la camicia bianca della seduzione: non passano mai di stagione. E il romanticismo? È come un vecchio vino barricato: più lo dimentichi in cantina, più ti stordisce quando lo ritrovi”.

Come si seduce? “Con la fisicità di chi non ha bisogno di mostrare i muscoli, perché ha già conquistato con lo sguardo. Con un’energia che non è solo carisma, ma un’onda che travolge e resta addosso come un profumo. Con il mistero: perché chi si svela tutto subito è già passato di moda prima ancora di iniziare. E, sopra ogni cosa, con il coraggio. Il coraggio di chi, come il principe dei nembi, cavalca le tempeste e ride in faccia all’arciere. Perché la seduzione non è un gioco di carte, ma un’arte marziale dello spirito. E tu, o aspirante Casanova, imparala bene: perché chi sa sedurre sa anche vivere! Parola di Luca Fiocca”