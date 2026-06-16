Generale Vannacci, l'ex seguace lo stronca: "Credevo fosse un'altra persona"

Stefania Bardelli è stata tra le prime a sposare la causa Roberto Vannacci, avendo fondato il primo gruppo territoriale legato all'associazione "Il Mondo al Contrario". Ma poi ha abbandonato il carro perché secondo lei dietro al fenomeno Vannacci c'è molto fumo ma poco arrosto. Oggi l'ex portavoce al Ministero dello Sviluppo Economico ha fondato il suo movimento a Varese. Si tratta di un progetto civico MAV, ispirato alla figura dell'eroe di guerra Angelo Vidoletti. E nel frattempo Futuro Nazionale continua a raccogliere consensi, avvicinandosi sempre di più ai primi sei partiti italiani.

"Credevo che Vannacci fosse un'altra persona", ha spiegato in un'intervista rilasciata a Mow. "Lui si presenta in un modo, ma poi conoscendolo, scopri che è completamente diverso. Io penso che le persone debbano credere davvero in quello che dicono. La tattica di Vannacci, come dimostra anche la bagarre sul femminicidio, è la provocazione. Vannacci vive di provocazioni e questa è la sua unica risorsa politica. Io sono stata la prima a mollarlo perché ho capito che non era la strada giusta - ha sottolineato l'ex Bersagliera -. Quando passiamo ai temi c’è il vuoto. I temi sono la cosa importante e lo sto verificando sul mio territorio. Il nostro movimento è in tutto e del tutto orientato ai temi: bisogna parlare alle persone, ai territori e non fare sparate che fanno discutere. Adesso Vannacci è in televisione, su tutti i giornali perché è il suo modo di agire. Fa sparate per creare una polemica pronta all’uso con titolo garantito in apertura e qualche giorno di visibilità. Quando mi sono resa conto che questo era il copione mi son detta. Questo non è quello che voglio, io non sono una persona del genere. Per me, però, è prevedibilissimo quello che sta facendo. È la stessa cosa da quando ha scritto il suo libro in avanti".