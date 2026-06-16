Lewis Hamilton "stravolto" da Kim Kardashian: voci nel paddock

A Barcellona non ha vinto solo una Ferrari, ha vinto soprattutto l’idea che Lewis Hamilton non sia più un corpo estraneo dentro Maranello. Per mesi era sembrato un ospite ingombrante, arrivato con il peso dei titoli e delle aspettative, ma senza riuscire davvero a “entrare” nella macchina. Ora invece la sensazione è diversa: il passo, la voce al muretto, le richieste tecniche. Tutto parla di un pilota che ha preso in mano la situazione.

L’inizio della storia rossa era stato quasi freddo. Tante aspettative, tante foto, pochi risultati. Hamilton arrivava da anni di certezze in Mercedes e si è trovato in un ambiente che non perdona tempi lunghi. Non capiva subito la macchina, non capiva certi automatismi del team, e per la prima volta sembrava anche un po’ disorientato. Non da campione, ma da uomo che deve ricostruirsi da zero. Poi qualcosa si è spostato. Non all’improvviso, ma con una serie di piccoli aggiustamenti: richieste tecniche più precise, confronto continuo con gli ingegneri, e la volontà di farsi costruire attorno una Ferrari più “sua”. Da lì la sensazione è cambiata. Meno adattamento passivo, più imposizione di idee. E i risultati hanno iniziato a seguirlo.