Nicola Fratoianni posta la foto con Conte, Schlein e Bonelli all'osteria: travolti dagli insulti

Non si vedono così spesso insieme. Almeno fuori dai Palazzi. Ma c'è da mandare a casa Giorgia Meloni e ritornare al potere. Perciò Nicola Fratoianni ha postato una foto sul suo profilo Instagram. Nello scatto lo si vede seduto a un tavolo del ristorante romano "Costanza Hostaria" con Giuseppe Conte, Elly Schlein e Angelo Bonelli.

La descrizione è breve ma diretta: "Al lavoro. Per cambiare l'Italia. Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto". Il riferimento è al summit del campo largo, nel corso del quale Pd, M5s e Avs cercheranno di trovare una quadra per non litigare. Almeno non subito.

Intanto, sotto alla foto di "famiglia" del campo largo, in tanti hanno lasciato commenti non troppo entusiasti di un ipotetico governo del centrosinistra: "Raga non facciamo minc***, che poi bisogna durare", "L’importante è che ci sia la patrimoniale ai super ricchi nel programma. No patrimoniale, no voto!", "Gli Avengers", "A Matteo Renzi piace questa foto", "I Fantastici 4: la Donna Invisibile (Schlein, non sa comunicare), Mr Fantastic (Conte, si allunga in qualsiasi governo gli capiti a tiro), la Torcia Umana (Bonelli, si accende un bel cannone) e infine la Cosa (Fratoianni, che boh è roccioso)", "L’AI ha fatto passi da gigante", "Mamma mia.. Voi al governo".