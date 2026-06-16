Mondiali 2026, proposta indecente della diva dell'hard argentina all'Albiceleste

L'Argentina è pronta a scendere in campo per il proprio esordio al Mondiale questa notte alle 3 contro l'Algeria. Ebbene, i calciatori dell'Albiceleste giocheranno certamente per difendere il titolo conquistato in Qatar nel 2022, ma non solo. C'è infatti un'altra motivazione che potrebbe spingere gli uomini di Scaloni a dare il massimo. O almeno questa sembra essere la speranza della pornostar argentina Kitana Montana, la quale ha annunciato che sarà a New York per sostenere la propria nazionale ai Mondiali, promettendo festeggiamenti "particolari" in caso di vittoria finale.

"Sono convinta che vinceremo di nuovo. Voglio essere lì per sostenere la squadra e festeggiare insieme a tutti", ha dichiarato l'attrice al New York Post. Montana, nata a Buenos Aires e oggi molto popolare sui social con oltre 335 mila follower su Instagram, ha spiegato di voler raggiungere New York in tempo per la semifinale del 15 luglio. Ha inoltre scherzato sulla possibilità di diventare la cheerleader ufficiale della nazionale argentina: "Porterei passione, glamour, positività e tanto spirito argentino".