Mondiali 2026, telecronista licenziato in tronco: l'errore che gli costa tutto

"Un errore inaccettabile secondo gli standard di trasmissione di TRT". Figuraccia clamorsa in telecronaca. Un commentatore di TRT, emittente televisiva turca, è stato licenziato in tronco per un errore grossolano durante Nuova Zelanda-Iran. Per i primi quattro minuti del match, Murat Ekrem Cimen ha scambiato le maglie delle due nazionali. Dal canto suo, TRT ha diffuso un comunicato di scuse nel quale ha anche annunciato l'allontanamento del commentatore dal team di trasmissione della Coppa del Mondo. Inoltre provvederà a effettuare le necessarie procedure amministrative e di ispezione. "Inaccettabile", il commento di TRT. Nel frattempo il telecronista in questione ha chiuso i suoi profili social dopo la bufera che lo ha visto protagonista.
Cimen sembrava non avere la più pallida idea di chi fossero i giocatori in campo: li ha elencati un po' a caso e ha continuato a inventarseli. Il telecronista si è accorto dei suoi primi minuti disastrosi, non appena la telecamera ha inquadrato Taremi. L'ex Inter, infatti, è uno dei giocatori più famosi dell'Iran.
Mondiali 2026, l'iraniano segna e "spara": le ipotesi sul gesto-chocL’esultanza di Mohammad Mohebi rischia di diventare uno dei casi più discussi di questi Mondiali. Dopo il g...
Com'era ampiamente prevedibile, i primi minuti della telecronaca di Cimen sono subito diventati virali sui social. In tanti nella notte hanno segnalato all'emittente cosa stesse accadendo e così proprio nelle prime ore del mattino TRT ha preso la sua decisione definitiva riservandosi in seguito, al termine dei Mondiali, di valutare ulteriormente la posizione del giornalista.
bir dünya kupası spikeri tam 4 dakika boyunca nasıl takımları karıştırabilir— uras (@yaminelamal) June 16, 2026
ezbere maç anlatıyor
adam
ekrana Taremi gelince farketti beyazların İran olduğunu
her maç yeni bir rezillik izliyoruz sayenizde @trt @trtspor @trt1 pic.twitter.com/gmbvxi3l9M