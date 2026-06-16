Mondiali 2026, telecronista licenziato in tronco: l'errore che gli costa tutto

"Un errore inaccettabile secondo gli standard di trasmissione di TRT". Figuraccia clamorsa in telecronaca. Un commentatore di TRT, emittente televisiva turca, è stato licenziato in tronco per un errore grossolano durante Nuova Zelanda-Iran. Per i primi quattro minuti del match, Murat Ekrem Cimen ha scambiato le maglie delle due nazionali. Dal canto suo, TRT ha diffuso un comunicato di scuse nel quale ha anche annunciato l'allontanamento del commentatore dal team di trasmissione della Coppa del Mondo. Inoltre provvederà a effettuare le necessarie procedure amministrative e di ispezione. "Inaccettabile", il commento di TRT. Nel frattempo il telecronista in questione ha chiuso i suoi profili social dopo la bufera che lo ha visto protagonista.

Cimen sembrava non avere la più pallida idea di chi fossero i giocatori in campo: li ha elencati un po' a caso e ha continuato a inventarseli. Il telecronista si è accorto dei suoi primi minuti disastrosi, non appena la telecamera ha inquadrato Taremi. L'ex Inter, infatti, è uno dei giocatori più famosi dell'Iran.