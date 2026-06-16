Mondiali 2026, Ibrahimovic alla macchina della verità: clamoroso, su cosa mente

Lontano dalla furia dei tifosi del Milan, Zlatan Ibrahimovic se la sta spassando oltreoceano. Il Senio Advisor di RedBird Capital Partners sta lavorando come opinionista per Fox Sport in occasione dei Mondiali di calcio. E di recente si è anche prestato alla prova della macchina della verità, ovvero lo strumento che attraverso l'analisi di alcune valutazioni delle reazioni fisiologiche del corpo umano (battito cardiaco, pressione sanguigna, respirazione e sudorazione) definisce se alcune risposte sono reali o meno. Premessa: il test non è infallibile, ma l'esperimento risulta alquanto divertente.

L'ex bomber svedese si è subito mostrato molto sincero, stando al risultato dei suoi test. La macchina della verità ha in sostanza confermato tutte le sue risposte sul rapporto con gli attaccanti attuali e non solo.

Un esempio? Corrisponde al vero il fatto che Ibra si senta più forte di Haaland, Kane ed Henry. Ma su questo c'erano pochi dubbi. Stesso discorso anche per i suoi compagni di viaggio di Fox Sport. "Condividi il tavolo degli opinionisti di Fox con Rebecca Lowe, Thierry Henry e Alexi Lalas. Pensi che un panel composto da quattro Zlatan sarebbe migliore di questo?" Lui ha risposto "Sì". E la macchina ha confermato la sua sincerità.