MAGNESIO SUPREMO POTASSIO+: IL NUOVO ALLEATO PER IL BENESSERE

Natural Point annuncia il lancio di un nuovo prodotto della linea Magnesio Supremo, integratore alimentare che da oltre 30 anni accompagna le persone sulla strada del benessere: Magnesio Supremo Potassio+, con una formula ancora più completa, con ingredienti di origine naturale pensato per supportare l’organismo nei periodi di maggiore caldo e stress fisico, come durante l’estate, ma utile ogni giorno anche per chi vuole sentirsi in forma e affrontare con vitalità gli impegni quotidiani.

Il nuovo prodotto è stato presentato alla stampa con uno speciale evento che si è tenuto all’Eden Skyhouse Milano, con la partecipazione della brand ambassador Martina Colombari, della dottoressa Serena Missori, specializzata in endocrinologia, che ha illustrato tutti i benefici della nuova formula e di Elena Portioli – Business Unit Director CHC Recordati.

“Il successo di Magnesio Supremo nasce dalla passione e dall’impegno di persone che, fin dal 1993, hanno messo al centro il benessere e l’armonia con sé stessi e con gli altri. Recordati condivide profondamente questo approccio e, dal 2018, con l’ingresso di Natural Point nel gruppo, sostiene con convinzione questa visione, contribuendo a un percorso di crescita straordinario e a una diffusione sempre più ampia. Oggi siamo orgogliosi di presentare il nuovo prodotto: Magnesio Supremo Potassio+, pensato per rafforzare ulteriormente la nostra gamma e rispondere con ancora più precisione alle esigenze di chi ci sceglie ogni giorno. Siamo entusiasti di lanciare questo progetto con il supporto di due testimonial d’eccezione: Martina Colombari e la dottoressa Serena Missori.” ha commentato durante l’evento di lancio, Elena Portioli, Business Unit Director CHC – Recordati.

L'importanza dei minerali essenziali per il benessere è da sempre al centro dell'attenzione di chi vuole prendersi cura di sé, soprattutto nel periodo estivo in cui l’afa e l’eccessiva sudorazione mettono a dura prova. Il Magnesio è un alleato fondamentale e, con Magnesio Supremo Potassio, viene introdotta una formula ancora più completa ed equilibrata. L'integrazione di Magnesio, Potassio e Fosforo, combinata con Vitamine C, B2 e B12, offre un supporto mirato a chi desidera affrontare la giornata con più energia e vitalità.

I benefici principali

● Riduzione di stanchezza e affaticamento (grazie a Magnesio, Vitamina C, B2 e B12)

● Equilibrio elettrolitico (supportato dal Magnesio)

● Funzione muscolare (grazie al Potassio)

● Protezione delle cellule dallo stress ossidativo (con Vitamina C e B2)

"Il corretto apporto di magnesio rappresenta da sempre un elemento fondamentale per il mantenimento della salute, sebbene spesso venga trascurato. Attraverso l’esperienza con Magnesio Supremo, ho contribuito nel tempo a diffondere la conoscenza sull’importanza di questo minerale, sottolineando come una dieta equilibrata e, quando necessario, un’integrazione adeguata possano favorire il benessere dei pazienti. Partecipare a questo evento è stato per me motivo di soddisfazione, soprattutto perché ora possiamo offrire un nuovo prodotto della linea Magnesio Supremo, pensato per rispondere in modo specifico alle esigenze di chi si affida a professionisti della salute. Questi ultimi hanno il compito di guidare verso scelte consapevoli riguardo stili di vita sani e integratori sicuri e affidabili”. Ha commentato la Dott.ssa Serena Missori, medico endocrinologo, specialista della nutrizione e diabetologa.

Secondo una ricerca IQVIA* svolta su un campione di 3.000 italiani, i ⅔ degli italiani dichiarano di non sentirsi in forma, dichiarando di sentirsi perlopiù tristi, affaticati e poco sereni; invece, il 22% si sente costantemente stressato. Sempre il comparto femminile, inoltre, è maggiormente colpito da stati di agitazione, affaticamento. Invece, Per tutti questi motivi, quasi ⅓ degli italiani assume regolarmente integratori e Magnesio Supremo Potassio+ può rivelarsi il giusto alleato per contrastare questi disturbi indesiderati dal nostro organismo.

*Fonte: IQVIA Osservatorio CV & IQVIA Osservatorio Salute, Italia, 2024.

" Anno dopo anno, cerco di avvicinarmi sempre con più consapevolezza alla salute, non solo per me stessa, ma anche per le persone a cui tengo. Spesso si tende a considerare il benessere in modo superficiale, mentre è davvero fondamentale prendersi cura di sé. Per questo motivo, sono felice di essere la testimonial del lancio di Magnesio Supremo Potassio+, un nuovo integratore della linea Magnesio Supremo, realizzato con ingredienti di origine naturale e pensato per accompagnare dolcemente il nostro benessere quotidiano, specifico per i periodi di caldo intenso, afa e per l’attività fisica”. Ha dichiarato la splendida showgirl italiana, Martina Colombari.

Un’innovazione pensata per il benessere quotidiano

La perdita di minerali dovuta a caldo e sudorazione può compromettere il nostro equilibrio e ridurre energia e concentrazione. Magnesio Supremo Potassio+ rappresenta un gesto quotidiano consapevole: una scelta di benessere, facile da integrare nella routine, per sostenere corpo e mente.

La sua formula unica è caratterizzata da:

Magnesio Supremo nella sua formula originale, con ingredienti di origine naturale e

riconosciuta per la sua specifica azione

Magnesio di origine marina e Potassio Fosfato, per un’integrazione completa

Vitamine ottenute da fermentazione, per un'integrazione affine alle esigenze dell’organismo

Aroma naturale di agrumi e glicosidici steviolici da stevia



Un gesto quotidiano per il benessere

L’integrazione di Magnesio e Potassio rappresenta una scelta consapevole per il mantenimento dell’equilibrio fisico e mentale nei periodi più caldi. Un gesto semplice che diventa parte della routine giornaliera per chi desidera sentirsi in forma e affrontare la vita con energia.

Magnesio Supremo Potassio è disponibile nelle migliori farmacie, parafarmacie e negozi specializzati nell’inconfondibile formato barattolo o in 24 bustine al prezzo di € 23,00.

*Osservatorio CV

RECORDATI, NATURAL POINT & MAGNESIO SUPREMO

Natural Point ha lanciato Magnesio Supremo negli anni ’90, proponendosi come alternativa ai farmaci a base di magnesio. L’azienda ha presentato una formulazione essenziale, composta da magnesio di origine marina e acido citrico di origine vegetale, che in acqua si trasformano in magnesio citrato, un sale organico ad alta velocità di assorbimento.

I primi canali di comunicazione sono stati quelli legati alla medicina complementare, alle riviste di benessere e di nicchia, nonché a eventi dedicati al mondo del benessere e dell’alimentazione biologica. I primi canali di vendita sono stati le erboristerie e i primi negozi e catene BIO.

Fin dall’inizio, Natural Point ha lavorato per diffondere la cultura sull’importanza del magnesio, sui suoi benefici e sui disturbi che possono derivare da una sua carenza, anche grazie alla collaborazione con medici, erboristi, farmacisti e altri professionisti della salute.

Il passaparola dei sempre più fedeli utilizzatori di Magnesio Supremo è stato la chiave del successo del brand.

Nel 2018, Recordati ha acquisito Natural Point e, nel 2019, sono stati aperti i canali digitali e social, che hanno riscosso un enorme successo, raccogliendo una community di oltre 260.000 follower tra Facebook e Instagram. Questo ha rivoluzionato la strategia di comunicazione, che è diventata 100% digitale per le attività rivolte al consumatore.

Sono state mantenute e intensificate le attività dedicate ai professionisti della salute (medici di medicina generale, ginecologi, nutrizionisti), attraverso l’informazione scientifica da remoto e un’attenzione particolare alla formazione, grazie alla Natural Point Academy.

Nel 2020 è iniziato il progetto “Linea Benessere Supremo”, con il lancio di Magnesio Supremo Donna e altre formulazioni pensate per esigenze più specifiche.

Nel 2022 sono stati raggiunti i 2 milioni di pezzi venduti in un solo anno.

Oggi, Magnesio Supremo è l’integratore di magnesio leader di mercato, sia in termini di volumi che di valore (fonte: IQVIA Pharmatrend, vendite sell-out, totale canali Italia, MAT 04/2025), e continua a lavorare per migliorare il benessere delle persone.