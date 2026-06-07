Roland Garros, Cobolli lotta ma non basta: Zverev lo batte in 5 set

Si interrompe in finale il sogno di Flavio Cobolli al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il tennista romano, da lunedì n.10 del mondo, si è arreso in finale al tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp, che si è imposto in cinque set con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1 in 4 ore e 16 minuti di gioco al secondo match point. Per Zverev è la prima vittoria in una prova del Grande Slam, alla sua quarta finale. Per Cobolli, invece, era la prima finale nello Slam in carriera.

"Non è facile parlare per me in questo momento. Se qualcuno mi avesse chiesto chi avrebbe meritato di più il titolo, avrei detto te Sasha. È stato un onore condividere il campo con te visto il rapporto che abbiamo. Sono felice per te e triste, allo stesso tempo, perchè ci sono andato vicino. Adesso che hai coronato il tuo sogno fammi vincere la prossima volta...": ha commentato Cobolli dopo la sconfitta. Poi ha aggiunto: "Voglio ringraziare la Federazione francese, Amelie (Muresmo), è sempere bellissimo giocare questo torneo. Sono state le migliori settimane della mia vita. Rimane lo Slam preferito, lo guardavo sempre in tv, non quando c'era Adriano, non ero ancora nato".

Rivolgendosi ad Adriano Panatta, poi, ha proseguito: "È stato un privilegio e un onore averti qui accanto a me, mi sono sentito un po' sotto pressione, non è facile giocare davanti a te e complimenti per la carriera che hai avuto". E ancora: "Ringrazio il 'muro azzurro' che ha cercato di aiutarmi durante questa partita, non riesco a guardarvi altrimenti piango. Sono state delle settimane bellissime, vi voglio veder sorridere, è stato bellissimo, fantastico essere qui con voi, lavorare con voi. Mia mamma è ancora viva...e ne sono felice. E chiudo con me stesso. Ho inizato a giocare che ero molto giovane e non mi sarei mai aspettato un risultato simile e ora che sono qui voglio far sì che possa ottenere qualcosa di molto speciale, sono ancora giovane, non è finita. Voglio godermi ogni singolo momento in campo con il mio sorriso. E ora fate un po' di rumore per Sasha...".