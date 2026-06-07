L'Anpi incolpa i fascisti dello sfregio al Tricolore? Sbugiardati: chi sono gli "autori"...

Dietrofront antifascisti sono stati tre studenti ubriachi spagnoli, anche questa volta il ritorno delle camicie nere lo dobbiamo procrastinare. Scenario. Verona è la notte tra il 27 e il 28 aprile, i festeggiamenti per la liberazione da parte dell’Anpi e affini nel capoluogo Veneto sono nel pieno. I valori della resistenza e della democrazia, anche quest’anno, sembrano in salvo. Nel Parco della Provianda di Santa Marta, precisamente a Veronetta, l’evento “È Festa d’Aprile” ha unito 50 realtà locali e 200 volontari. Conferenze, incontri e laboratori sociali. Parlano di presente eppure per loro esiste solo il pericolo del ritorno di Mussolini, torcicollismo militante. Torniamo a quelle ore notturne veronesi, non distraiamoci. Qualcuno si arrampica sull’ingresso della sede che ospita l’Istituto veronese per la storia della Resistenza e l’Anpi di Verona. Lo fa per strappare il tricolore e per piegare l’asta che regge la bandiera. Quindi il presidio viene allertato è il momento di accendere l’antifa-segnale.

«Alla vigilia dell’anniversario della fine del Fascismo - quando il 28 aprile 1945, a Dongo, su decisione del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, si compiva la fine ultima del regime fascista- qualcuno pensa ancora che l’antifascismo si possa fermare piegando una bandiera», l’Associazione nazionale partigiani d’Italia è durissima. «Un gesto vile e simbolicamente grave- proseguonoche si pone in netto contrasto con il clima di partecipazione e comunità che in questi giorni si respira al Parco della Provianda». Poi Andrea Castagna, il presidente del comitato provinciale dell’Anpi, attacca. «Noi continuiamo a custodire a promuovere i valori democratici di partecipazione e libertà che appartengono a tutto il popolo. Anche se una piccola parte continua a non riconoscersi in questi principi, non smetteremo di lavorare per colmare questo vuoto culturale, con la speranza che sempre più persone possano riconoscere il patrimonio che ci è stato consegnato dalle madri e dai padri costituenti».