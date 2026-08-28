Stefano Bonaccini, Augusta Montaruli lo spiana: "Nessuno ha estrapolato"

“Bonaccini rincara la sua arroganza arrampicandosi sugli specchi in merito ad una risposta che non lascia equivoci". A parlare è Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che, con una nota, ha risposto per le rime a tutti coloro che a sinistra continuano a difendere le parole di Stefano Bonaccini. "Nessuno ha estrapolato - ha proseguito -. Il giornalista chiede all'europarlamentare Pd perché lavoratori e ceto medio votano sempre di più Meloni e lui risponde perché a destra, in Italia come in Europa, da tempo votano coloro che studiano di meno, chi vive in aree interne e chi sta peggio economicamente. Sarebbero persone che votano ascoltando la pancia".

E ancora: "Dei problemi del Pd non fa alcun accenno. Quando poi passa alla proposta, e si passa nel suo campo, quello della sinistra, la pancia viene dimenticata e, ohibò, siamo nel campo dei diritti sociali e conferma: 'le condizioni materiali' determinano il voto. Se sei meno istruito voti a destra e voti di pancia; se sei di sinistra invece stai attento ai diritti, secondo il Bonaccini-pensiero. E per questo prosegue: la sinistra deve investire in scuola pubblica (quella di cui, forse pensandola di avere in pugno, non si è più occupata quando già governava), cioè più istruzione più voti a sinistra? Che arroganza al cubo!”.