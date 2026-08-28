Elly Schlein, due grosse grane: mandato in scadenza a marzo e veti grillini

Le vacanze sono finite anche per Elly Schlein. Dopo alcuni giorni di ferie - gelosamente tenuti al riparo dai riflettori - la segretaria del Pd ieri è tornata sulla scena, partecipando a ben due feste dell’Unità: alle 18:30 a Rivalta sul Mincio, in provincia di Mantova, alle 21.30 a Crema. Due feste periferiche, ma che Schlein non ha voluto mancare (come aveva fatto anche prima di Ferragosto comparendo nei paesi più piccoli), consapevole che l’esercito dei militanti sarà decisivo in caso di primarie. E conviene prepararsi. Perché mentre nel Pd si discute su come evitarle, i M5S sono sempre più decisi a farle. Curiosa inversione di ruoli, dal momento che il Pd, nato con le primarie, le ha sempre considerate uno strumento privilegiato e fino a pochi mesi fa era il M5S che si rifiutava di farle per scegliere i candidati. Ieri Riccardo Ricciardi, capogruppo alla Camera, parlando al Corriere della Sera ha aperto un nuovo fronte: la platea degli elettori. Come si devono svolgere le primarie? «Individuiamo prima i principi e i valori e le apriamo a chiunque, anche online, senza pre-registrazioni o tessere che allontanano la partecipazione». Ha aggiunto: «Si possono fare a turno unico», l’importante è che «le primarie devono essere una bella sfida aperta». Dunque l’apertura delle primarie, senza registrazione e online, è persino più importante della scelta se farle a turno unico o doppio.

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BACINO CINQUESTELLE

E si capisce. Conte, infatti, ha un consenso molto più trasversale di Schlein. Per questo ha tutto l’interesse che a votare ai gazebo ci vada chiunque. Per lo stesso motivo, Schlein - che pure è diventata segreteria grazie al voto anche di non iscritti al Pd - vuole una platea più delimitata. Del resto il nodo di chi possa votare era stato motivo di contesa anche nel 2012, quando alle primarie di coalizione partecipò, oltre al segretario del Pd, Pierluigi Bersani, anche Matteo Renzi. Il primo voleva che gli elettori si registrassero giorni prima rispetto al voto, il secondo era per regole meno rigide. Bersani voleva che votassero i militanti, i tesserati (tra i quali era sicuro di prevalere), Renzi voleva che partecipassero anche i non tesserati, sapendo che proprio lì poteva avere consensi. Ora si potrebbe ripetere la stessa contesa. Ma con una sfida ancora più sul filo. Conte sa di avere un consenso che supera quello del M5S e che pesca persino oltre il centrosinistra. Ha tutto l’interesse a volere primarie il più possibile aperte. La forza di Schlein, invece, è la la platea organizzata del Pd e della Cgil.

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